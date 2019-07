Dogovaramo izvoz naših proizvoda na rusko tržište i šire

Od travnja, kada su novi vlasnici bivšeg Agrokora, a danas Fortenove, preuzeli udjele u najvećoj domaćoj kompaniji, užurbano se radilo na dogovaranju refinanciranja velikog i nepovoljnog super-senior kredita, u javnosti popularnijeg pod nazivom roll-up koji je tijekom 2017. ugovorio Ante Ramljak. Kamate koje su rasle iz mjeseca u mjesec prijetile su razvoju, a dva mjeseca uoči roka naplate roll-upa dogovoren je aranžman s povoljnijom kamatom i nižom razinom jamstava. Do formalnog odobrenja aranžmana predstoji još skupština vlasnika, koji bi tijekom četvrtka i petka trebali glasanjem potvrditi financijsku konstrukciju. Omča oko vrata jest uklonjena, ali je pred Fortenovom još puno posla i izazova kako bi prevladala probleme u koje je upao sustav najvećeg privatnog poslodavca u regiji i vratila tržišne udjele. S Maksimom Poletajevim, prvim čovjekom upravnog odbora grupe, razgovarali smo o detaljima aranžmana, poslovnoj politici, ali i budućnosti menadžmenta kompanije od strateškog značenja za domaće gospodarstvo.

Upravni odbor dogovorio je aranžman za refinanciranje super-senior kredita iz 2017. godine. Na stolu ste imali ponudu HPS Investmentsa i VTB-a. Kreirali ste zajedničku ponudu. Zašto?

Strukturu ugovora o refinanciranju duga prošlog je tjedna odobrio upravni odbor Fortenove i podnio ga je na konačno odobrenje vlasnicima potvrda o depozitu, koji će o njemu glasovati ovaj tjedna. Uprava društva, kao i Upravni odbor, dijele mišljenje da će prisutnost nezavisnog kreditora imati pozitivan utjecaj na investicijsku atraktivnost Fortenove u budućnosti. Ponude HPS-a i VTB-a bile su gotovo pa iste u pogledu uvjeta, pri čemu je važno da je HPS spreman refinancirati cjelokupni iznos duga. Dokumentacija o transakciji u visokoj je razini spremnosti pa očekujemo da će se posao zaključiti u kratkom roku, a time i značajno smanjiti postotno opterećenje tvrtke. Najavljeno sudjelovanje VTB-a i eventualno drugih zajmodavaca u transakciji bit će vrlo pozitivan signal, pokazatelj uvjerenja u pozitivnu budućnost tvrtke

Rekli ste da će ova transakcija smanjiti opterećenost Fortenove u budućnosti. Kolike su kamate ugovorene i koji su posebni uvjeti aranžmana?

U ovom trenutku kamatna stopa super-senior kredita je 13%, do kolovoza će se povećati na 13,5%, a u rujnu bi iznosila 14%. Očito je da su takve stope vrlo visoke za bilo koju tvrtku u Europi. Novi aranžman ugovara se na rok od četiri godine uz kamatu od 7,3 posto uvećanu za Euribor uz ogradu da taj dio ne može biti niži od 1 postotni poen. Time se kamata smanjuje sa sadašnjih 13 posto na 8,3 posto, a to znači godišnje uštede od minimalno 30 milijuna eura samo na kamatnim rashodima. Koeficijent ukupnog duga / EBITDA grupe Fortenova na kraju 2018. iznosi 6,4. Zaduženost je još prilično visoka, ali do kraja 2020. grupa planira smanjiti taj omjer na manje od 4. Naravno, refinanciranje duga znatno će smanjiti teret kamata na tvrtku te će također omogućiti menadžmentu da se usredotoči na važnije operativno restrukturiranje poslovanja. U uvjetima refinanciranja stoji i da, ako popravimo odnos duga i EBITDA, kamata pada u nekoliko navrata po pola postotnog poena, što bi za kompaniju bilo još održivije pa se na to moramo i koncentrirati.

Je li refinanciranjem uklonjen rizik od dužničke krize?

HPS je spreman refinancirati cjelokupan iznos duga u relativno kratkom roku, što potpuno isključuje vjerojatnost neispunjavanja obveza kreditorima roll-up aranžmana. Uzimajući u obzir usvojene planove za poboljšanje operativnih aktivnosti i smanjenje duga, stabilnost grupe nije upitna.

Jeste li zadovoljni poslovanjem protekle godine. Nedavno ste najavljivali nužnost povećanja profitabilnosti?

Zadovoljni smo radom u prošloj godini jer smo uspjeli znatno premašiti planiranu razinu profitabilnosti u divizijama Prehrana i Maloprodaja. Konzum se posebno dobro pokazao u tome: u usporedbi s rezultatima iz 2016., EBITDA Konzuma porasla je 450 posto. Istovremeno, ostvarenje plana ukupnih prihoda rezultat je zatvaranja neprofitabilnih trgovina i ukidanja neprofitabilnih poslovnih linija. S druge strane, prošla godine nije jako dobra za diviziju Poljoprivreda, što je prvenstveno posljedica cikličke prirode cijena, koja nije uzeta u obzir pri izradi planova. Grupa Mercator lani je uspješno provela program za prodaju nepotrebnih nekretnina i smanjenje duga, što je dovelo do smanjenja omjera duga i EBITDA s 9,4 u 2017. na 7,2 u 2018. godini. EBITDA Mercator je krajem godine porasla za više od 17 posto, nevezano uz prihode od prodaje nekretnina. Ove godine omjer duga i EBITDA Mercatora planiramo spustiti ispod 5.

Kako osigurati planove o smanjenju duga koji najavljujete. Na što ćete se fokusirati?

Za razliku od prethodnih vlasnika, usredotočit ćemo se na ključne djelatnosti grupe, održavajući normalnu razinu obrtnog kapitala i likvidnosti, što će osigurati normalno funkcioniranje operativnih tvrtki bez preusmjeravanja sredstava na non-core imovinu. Revizija portfelja imovine oslobodit će se neprofitabilnih poslovnih područja s preraspodjelom sredstava u profitabilnija područja za grupu. To se odnosi na poboljšanje profitabilnosti portfelja imovine grupe kao cjeline. Osim toga, poboljšanje operativne učinkovitosti svakog pojedinog operativnog poduzeća grupe postići će se gradnjom jedinstvenog sustava nabave, optimizacijom logistike i poslovnih procesa. Prema našim procjenama, to će povećati EBITDA grupe za najmanje 100 milijuna eura. Na tim područjima već ozbiljno radimo.

Kakva je budućnost Fortenove? Mogu li se vratiti tržišni udjeli koji je imao Agrokor u maloprodaji i pronaći nova tržišta za proizvodne tvrtke poput Jamnice?

Kao predsjednik upravnog odbora, koji na dnevnoj razini sudjeluje u operativi, lako mogu zamisliti da u idućih 18 mjeseci EBITDA grupe povećamo na 500 milijuna eura godišnje te omjer duga i EBITDA smanjimo na ispod 4. Ovaj je zadatak pred nama pa i uprava i upravni odbor rade sve da to omogućimo. Proizvođači Fortenove imaju golem potencijal rasta zbog izvoza proizvoda na kojima trenutačno aktivno radimo, uključujući pomoć u otvaranju ruskog tržišta preko naših ruskih partnera. Postoje i drugi pravci, ali to je poslovna tajna. Fortenova ne samo da će moći obnoviti tržišni udio Agrokora nego će ga i povećati.

Hoće li biti promjena na čelnim upravljačkim pozicijama u grupi i njezinim tvrtkama?

Upravni odbor konstantno radi na pronalaženju iskusnih i raspoloživih menadžera. Primjerice, odnedavno se našem timu pridružio novi voditelj odjela za maloprodaju Siegfried Ganshorn, koji ima gotovo 30 godina iskustva u trgovini na malo (REWE i Kaufland). Odgovornost za diviziju Prehrana bit će član Upravnog odbora Daniel Boehi. Prepoznali smo uska grla u kompaniji i radimo na tome da ih uklonimo. U svakom poslu, pa i ovom, menadžment ima zadatke koji su mu postavljeni. Kad njihov posao završi, odlaze iz tvrtke ili preuzimaju nove zadatke. To je i naša politika upravljanja.

Kako rade Konzum i Mercator. Lanci su suočeni s jakom konkurencijom na tržištu i gube tržišne udjele...

Već sam spomenuo da su oba trgovačka lanca povećala svoju profitabilnost u 2018. ne samo u usporedbi s nereprezentativnom 2017., nego i s brojkama iz 2016. godine. Tako je profitabilnost Konzuma porasla 4,5 puta, a to unatoč smanjenju prihoda za više od 10 posto. Profitabilnost Mercator povećana je dva puta. Zbog financijskih problema i ulaska međunarodnih igrača na hrvatsko tržište, Konzum je tijekom 2017. gubio u utrci i djelomično je smanjio tržišne udjele, ali je tijekom prošle godine udio na tržištu djelomično i obnovljen. Unatoč svim problemima, Konzum je zadržao poziciju lidera na hrvatskom tržištu. Mercator ne gubi pozicije u Sloveniji, ali je u Srbiji poslovanje palo.

Jeste li riješili problem s prijenosnom koncesija i zakupa nad zemljištima u Slavoniji, o kojima ovisi budućnost Belja?

Nikad to nismo smatrali problemom i uvijek smo bili sigurni u legitimnost naše pozicije. U ovom trenutku postoji razumijevanje s lokalnim vlastima. Proces potpisivanja dodatnih sporazuma o ugovorima o najmu je spor, ali ide. Sve provodimo po planu.

Kada ste preuzeli udjele u Fortenovi, govorilo se da su novi vlasnici skloni pokrenuti istragu o radu Ante Ramljaka. Ima li u tome istine?

Ako je takva istraga stvarno pokrenuta, onda je to pitanje za izvanrednu upravu Agrokora. Upravni odbor Fortenove nema ništa s tim.

Što očekujete od istrage protiv Ivice Todorića? Istraga traje jako dugo, svjedoci su ispitani, nedavno je objavljen i nalaz vještaka, ali optužnica još nije podignuta?

Sberbank računa na optužbe i priznavanje banke kao oštećene strane. Koliko ja znam, istraga još nije rezultirala službenom optužbom pa je ne mogu dalje komentirati.

Konstantno se nagađa da Sberbank prodaje svoj udjel u Fortenovi. Hoćete li izaći iz vlasništva nad kompanijom u idućoj godini ili su vam planovi zadržati se u dulje u Hrvatskoj?

Uvijek smo izjavljivali da za banku Fortenova ne predstavlja osnovnu djelatnost i da je u tom smislu non-core imovina. Naglašavali smo da smo spremni razmotriti ponude za kupnju našeg udjela u Fortenovi te da ih i proučavamo. Ipak, u ovom trenutku ne mogu reći da će se prodaja dogoditi u idućih 12 mjeseci. Bez obzira na spremnost dioničara da prodaju imovinu u svakom trenutku, svjesni smo da se Fortenova najprije mora urediti, u njoj izgraditi transparentan sustav upravljanja, optimizirati poslovanje svih njezinih tvrtki da bi se postigla najbolja cijena i uvjeti prodaje. Upravo u tom smjeru usmjeravamo naše napore.