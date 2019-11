Dobrota se isplati: Iznenadila se kada je nakon 14 godina srela ovisnika kojem je pomagala

Da se dobrota uvijek isplati još je jednom dokazala bolničarka po imenu Jeanah Nomelli koja je promijenila život jednom ovisniku i beskućniku.

Jeanah je, naime, prije 14 godina naletjela na Willa koji je kopao po smeću ne bi li pronašao plastiku koju može preprodati za recikliranje.

Ona ga je pitala što ga je natjeralo da tako mora zarađivati novac nakon čega joj je ispričao svoj životni put. Willu je, naime, iznenada preminula supruga nakon čega je on probao heroin kako bi prestao tugovati za njom. No, vrlo brzo je postao ovisan, a zbog droge je ostao bez posla i kuće pa je postao beskućnik. Savi novac koji je zaradio, trošio je na drogu i bio je na rubu svog života.

No, onda je naišla Jeanah. Ona mu je dala jaknu i čizme da se ne smrzne, ali i 7 dolara da napravi osobnu iskaznicu kako bi mogao pronaći posao.

– Obećao mi je da to neće potrošiti na drogu i svoje je obećanje održao. Dobio je osobnu iskaznicu i posao, a kasnije je pronašao i ženu – napisala je ona na Facebooku gdje je njezina objava osvojila srca mnogih.

Prepričala je kako su se ona i Will nekoliko mjeseci družili, ona muz je pomagala da se riješi ovisnosti, no onda je on jednoga dana jednostavno nestao.

– Nikada ga nisam više vidjela, a tijekom godinama sam se pitala što mu se dogodilo. Pitala sam se je li uopće živ. No, Bog je spojio naše puteve ponovno. Čekao me ispred toaleta na benzinskoj postaji. Stajao je sa suzama u očima i pitao me sjećam li ga se. Trebalo mi je dvije sekunde i onda sam shvatila, to je moj Will – prepričala je njihov ponovno susret nakon 14 godina.

Njihovu priču podijelila je kako bi sve podsjetila da je dobrota važna.

– Može potpuno promijeniti nečiji život. Nikad ne znate, no Will je dokaz toga. Budite ljubazni u svemu što radite. Jednoga dana će vas pronaći i nagraditi vas s vječnom zahvalnošću – zaključila je ona.