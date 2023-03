Dobronić je zadovoljan sjednicom odbora: Dobra prilika da se zastupnicima pokaže realno stanje

"Nije problem ako mediji objave nešto što im netko servira, ali ne smiju u inicijalnoj fazi istrage curiti neki podaci, i moramo provesti kontrolu kako se to radi. Onda je pitanje, kada se već izvještava o tome, da se ne piše tako da se nekog unaprijed osuđuje. Ne treba ljudima vrijeđati dostojanstvo tako da ih se snima dok ih se pritvara u pidžami. To nije u redu, ali samo zbog toga mijenjati Zakon o kaznenom postupku (ZKP) nema nikakvog smisla", kazao je Dobronić u odgovoru na pitanje da se čini da je blizak premijerovu stavu oko izmjena ZKP-a.

Takvi temeljni zakoni ne mogu se i ne smiju mijenjati zbog svakog sitnog problema pa čak i krupnijeg, nego to treba temeljito analizirati. Znači, taj pristup generalno nije dobar, poručio je. Upitan kako onda spriječiti curenje informacija ako ne izmjenom zakona, Dobronić je odgovorio da treba uvesti puno veću profesionalnu odgovornost svih koji sudjeluju u procesu istrage jer ako je nešto u nekom trenutku tajna, onda to ne treba objavljivati do faze dok cijeli postupak ne postane javan. No, problem je što se to i dalje radi i nije riješeno, smatra Dobronić.

Izrazio je zadovoljstvo sjednicom odbora , rekavši kako je "ovo bila dobra prilika da saborskim zastupnicima prikažem kakvo je realno stanje, koji su realni problemi i njihovi uzroci jer oni ipak donose zakone i dijelom mogu utjecati na položaj sudova tako da mislim da je sjednicu ispunila svoju svrhu". "Mislim da zastupnici imaju stvarnu sliku o stanju o pravosuđu, vidi se da je odbor upućen u probleme, i čini mi se da je ova sjednica imala dosta smisla", ocijenio je.

Budući da je na sjednici konstantno isticao loše materijalne i infrastrukturne probleme u sudstvu, Dobronić je izrazio uvjerenje da to neće biti shvaćeno kao prolazna sindikalna borba. Mora se generalno promijeniti status sudaca i sudskih savjetnika, jako su opterećeni, a plaće su im zaista male iako su oni udarna snaga. Nadam se da će Ministarstvo shvatiti da nije stvar u malim kozmetičkim promjenama nego da je potrebno stvoriti nove temelje sistemu, poručio je.

Odbor je jednoglasno prihvatio oba Dobronićeva izvješća o stanju sudbene vlasti.