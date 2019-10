Dobio dvije godine zatvora za pokušaj ubojstva

Krešimir Cota na zagrebačkom Županijskom sudu nepravomoćno je osuđen na dvije godine zatvora zbog pokušaja ubojstva Mile Kovačevića. Prema optužnici, 24. rujna 2017. dovezao se pred kuću Mile Kovačevića, koji je u tom trenutku stajao u dvorištu pored Jaguara. Cota je prema njemu ispalio jedan hitac, no umjesto njega pogodio je automobil. Nakon toga je pobjegao, a pištolj bacio.

Obrazlažući nepravomoćnu presudu, sutkinja Tanja Pavelin kazala je da je tijekom postupka bilo sporno samo je li Kovačević stajao pored vozila kada je Cota zapucao.

- Vi niste osporavali da ste se dovezali do te kuće, jedno vrijeme sjedili u automobilu, potom izašli iz njega i zapucali. No tvrdili ste da Kovačević nije stajao pored vozila. No ovaj sud je zaključio drugačije jer je oštećenik od prvog dana tvrdio da je stajao pored vozila, a njegov je iskaz u skladu s provedenim vještačenjem. Osim toga, nelogično je da ste nabavili pištolj, dovezli se do kuće, čekali u vozilu i sve to kako bi zapucali na vozilo - kazala je sutkinja.

Dodala je da je za ovo djelo zapriječena minimalna kazna od pet godina zatvora, no sud se odlučio za ublažavanje kazne jer je Cota neosuđivan, otac je dvoje maloljetne djece, djelo je ostalo na pokušaju, a oštećeni nije bio ozlijeđen.