Djevojka napadnuta u splitskom kafiću, policija traži počinitelja: 'Tukao me, nitko nije reagirao'

Policija u Splitu trenutno provodi intenzivnu potragu za Kristijanom Čulinom (28) kojeg se sumnja da je ove nedjelje u kafiću iz čistog mira izudarao 21-godišnju djevojku iz Splita. Djevojka se obratila i Slobodnoj Dalmaciji te ispričala što se dogodilo.

- Sinoć oko 00.15 sam došla u kafić Madonna javiti se prijateljima. Pet minuta nakon šta sam sjela i naručila piće ulaze dva lika, jedan od njih je bio Kristijan Čulina. Momke sam prvi put vidjela u životu - ispričala je.

Mladić je potom navodno upitao ''kakav je kad je nadrogiran'', na što mu je djevojka uzvratila da ne zna ni kakav je inače, a kamoli pod utjecajem droga. ''Na što se on očito našao uvrijeđen te mi se bez ikakvog razloga unio u facu i pita me ˝a koja si ti?˝. Nakon toga me išao poljubiti. Ja sam ga naravno gurnula i rekla da nema on mene šta tu žvaljakati. Nakon toga me krenio udarati šakama u glavu. Ja sam ga probala gurnuti od sebe, međutim, bezuspješno. Zatim me je i počupao za kosu i bacio na pod te me je nastavio šaketati. Tad sam počela plakati i moliti da ga neko makne s mene, medutim niko ga nije smio ni pogledati'', ispričala je djevojka.

Nadodala je i kako je uspjela nekako pobjeći iz njegovog stiska, no u jednom trenutku uspio ju je sustići, počupao je te joj kazao da ''ne ide nigdje''. ''Rasparao mi je cijelu majicu i bacio me na pod gdje me krenio opet tući i šakama i nogama. Opet sam probala otići iz kafića kroz prostor kasina, međutim on mi nije dopustio te me je opet ispred svih udario po glavi i ja sam pala na pod, a on me tukao na podu šakama po leđima i glavi'', govori djevojka.

''U tom trenutku dolazi njegov prijatelj te mu govori da me pusti i meni govori da bježim.Odmah sam krenula trčati put vrata, ali on se zaletio na mene i prilijepio me uza zid govoreći najgjnusnije uvrede. Nije dao da iziđem te sam nemoćno plakala na stolici od kasina dok mi je on prijetio da ako bude imao problema zbog ovoga šta mi je napravio da će me ubiti. Njegov me prijatelj, također, molio da ga ne prijavljujem policiji jer je bio na uvjetnoj. Kad su otišli nazvala sam oca i prijavila sam ga policiji. A oni su mu napisali dvije prijave te je izdana tjeralica za njim'', nadodala je 21-godišnjakinja. Policija je i potvrdila kako je do incidenta došlo oko 00.30 sati, a da je za napadačem izdana tjeralica.

Čulina je i inače poznat policiji jer je 18. studenog 2018. godine u Splitu 20-godišnjaku nanio ubodnu ranu. Godinu prije i sam je bio žrtva kada je pištoljem bio ranjen u nogu nakon svađe s mladićem oko prometa.

