Djevojčicu kod Slavonskog Broda udario teretni vlak, policija objavila uzrok teške nesreće

nakon pola godine

Zagrepčanin dobio novčanu kaznu zbog vrijeđanja državljanina Južne Koreje

Do incidenta je došlo 26. lipnja ove godine kada je Zagrepčanin na ulici počeo vikati na stranog državljanina i obratio mu se riječima " “Fu*k you, Kinez, fu*k you Azijatu, j… ti mater"