Djevojčica nađena šest godina nakon nestanka: Netflixov dokumentarac omogućio sretan kraj

Nakon skoro šest godina od nestanka, pronađena je Kayla Unbehaun koja je kao devetogodišnjakinja nestala iz američke savezne države Illinois. Kayla je posljednji put viđena 4. srpnja 2017. godine kada ju otac Ryan, koji je imao skrbništvo nad njom, ostavio za vikend kod majke. Nakon što ih nije zatekao na adresi 5. srpnja, krenula je potraga za nestalom Kaylom, piše ABC Chicago.

Američki nacionalni centar za nestalu djecu objavio je fotografije kako bi Kayla mogla izgledati danas, a u njezinom pronalasku pomogao je Netflixov dokumentarac "Unsolved Mysteries" u kojem se govorilo o nestanku djevojčice. Vlasnik trgovine u trgovačkom centru u Ashevilleu u saveznoj državi Sjeverna Karolina prepoznao je djevojčicu iz dokumentarca te je obavijestio policiju.

BREAKING NEWS ‼️



NCMEC is excited to share that Kayla Unbehaun has been FOUND SAFE in North Carolina!



Kayla was only 9 years old when she was abducted by her non-custodial mother, Heather Unbehaun from South Elgin, Illinois on July 5, 2017. Kayla’s dad, Ryan asked NCMEC to… pic.twitter.com/5O7bpEjIhT