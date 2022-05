Djevojčica čula stariju sestru u krevetu s dečkom pa joj se ovako osvetila

Jen Jordan, 24-godišnja djevojka s Long Islanda u New Yorku na teži je način naučila da neke stvari ipak ne bi trebala raditi u obiteljskoj kući pogotovo kada su u njoj i ostali stanari.

Ona se jedne večeri upustila u izmjenjivanje nježnosti sa svojim dečkom i iako je mislila kako su vrlo tihi, njezina 11-godišnja sestra koja je bila u susjednoj sobi shvatila je što znači jednolično škripanje kreveta.

No, djevojčica to nije željela prešutjeti pa je odmah po cijeloj kući oblijepila natpise kojima je starijoj sestri jasno dala do znanja što misli o njezinom vrućim igricama u spavaćoj sobi.

Foto: Twitter

Nakon seksa, par je otišao van, a kada su se vratili kući zatekle su ih naljepnice po cijeloj kući.

"Grijeh", "Neugodni prljavi grješnici", "Radite to negdje dalje", "Samo mi je 11", poruke su koje je djevojčica oblijepila po kući.

Jen je poruke objavila na Twitteru nakon čega su je mnogi upitali ima li njezina sestra traume, no 24-godišnjakinja je objasnila kako je djevojčica dobro te da se samo šalila i htjela im se osvetiti.