Direktorica TZ Zagrebačke županije uvjetno osuđena jer je 1.353 eura troška rođendana Gabrijele Žalac platila iz EU fondova

Ivana Alilović, nekadašnja zaposlenica Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU (MRRFEU), a sadašnja direktorica Turističke zajednice Zagrebačke županije, na zagrebačkom Županijskom sudu priznala je krivnju te je na temelju sporazuma o krivnji s Uredom europskog javnog tužitelja (EPPO) zbog zloporabe položaja i ovlasti, uvjetno je osuđena na pet mjeseci zatvora uz rok kušnje od godinu dana. Mora platiti i 500 eura sudskih troškova. Riječ je o jednom kraku istrage u slučaju Gabrijele Žalac, bivše miljenice Andreja Plenkovića, protiv koje je do sada USKOK podigao dvije, a EPPO jednu optužnicu. Ovi potonji istražuju bivšu ministricu i zbog sumnji da su troškovi proslave njezina rođendan plaćeni sredstvima iz EU fondova. I zbog toga je sada osuđena Ivana Alilović. Prema navodima optužnice, radilo se o trošku od 1.353 eura, koje je Ivana Alilović vratila u svibnju ove godine, kada ih je uplatila u proračun.

To za što se teretila događalo se od sredine veljače 2019. do 7. ožujka 2019., a u to vrijeme ona je bila voditeljica Odjela za jačanje kapaciteta u području EU fondova, Sektor za komunikaciju i jačanje kapaciteta u području EU fondova, u Upravi za strateško planiranje i koordinaciju EU fondova. Bila je zadužena za organizaciju službenih aktivnosti navedene Uprave i pripremu postupka nabave ugostiteljskih usluga za službene svrhe. Pa je "službena" svrha postala i proslava 40. rođendana Gabrijele Žalac koja je s 4. na 5. veljače 2019. održana u jednom zagrebačkom restoranu. Trošak rođendana bivše ministrice, prema optužnici plaćen je iz sredstva "Tehnička pomoć za MRRFEU" u to tako što je uključen u trošak javne nabave dostave hrane i pića za službene aktivnosti.

EPPO navodi da je Ivana Alilović bila svjesna da se to ne smije raditi, a teretilo ju se da je vlasnika restorana u kojem je proslava ministričina rođendana održana, uputila da podnese uvećanu ponudu za javnu nabavu dostave hrane i pića za službene svrhe, kako bi zatim prikriveno podmirila i privatne troškove ministričina rođendana. Spomenuti restoran poslao je ponudu od 3.152 eura, a u toj sumi bilo je 1.353 eura troškova za proslavu rođendana Gabrijele Žalac. Na koncu je taj račun plaćen iz projekata Tehnička pomoć MRRFEU, koji je s 85 posto financiran iz fondova EU, a s 15 posto iz državnog proračuna.