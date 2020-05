Direktor APN-a koji je sam sebi namjestio stan i dalje radi u APN-u: 'Sve je regularno'

U siječnju je izbila afera kad je RTL-ova Potraga objavila prilog da je šef APN-a Krešimir Žunić, dok je bio zamjenik direktora te Agencije – jedan APN-ov stan (za manje od tisuću eura po kvadratu) kupio sebi i sinu, pa u svoju obranu rekao da ga je sram koliko nema.

"Pa mene je sram koliko nemam, a ne imam! Što će premijer misliti o meni, majke ti, kako sam sposobna čovjeka napravio, ne može sebi pripomoći, a trebao bi servisirati usluge građana", izjavio je krajem siječnja za RTL-ovu Potragu bivši v.d. direktora APN-a, HDZ-ovac Krešimir Žunić.

Žunić je ekspresno smijenjen, ministar graditeljstva pozvao je DORH, naložio internu reviziju, a sada otkriva da se zbog afere nastavlja sa smjenama i prijavama. No nova Uprava APN-a ne vidi problem.

I dalje radi u APN-u, ostao mu i stan

Danas, četiri mjeseca kasnije, iz USKOK-a još nema nikakvih rezultata. Na upit RTL-ove Potrage USKOKU o slučaju Žunić rekli su da su izvidi tajni, pa sukladno zakonskim odrednicama ne mogu reći vrše li se ili ne.

Krešimir Žunić još uvijek je u posjedu stana kojeg je kupio svom sinu u trenutku kad je obnašao dužnost zamjenika direktora APN-a. Točno je da je smijenjen s mjesta vršitelja dužnosti direktora, kako je rekao ministar, no i dalje radi u APN-u.

"Što se tiče 'slučaja' Žunić, možemo reći kako je predmet i dalje na postupanju kod USKOK-a stoga isti ne možemo komentirati već i sami čekamo ishod istog. Krešimir Žunić je sukladno svojim kvalifikacijama raspoređen na radno mjesto u Odjelu za financije i računovodstvo APN-a gdje obavlja poslove u skladu sa svojom stručnom spremom", odgovorili su iz Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama.

Dakle, Krešimir Žunić koji si je kupio stan od APN-a u trenutku kada je bio zamjenik direktora, sad radi u financijama i računovodstvu APN-a, i dalje je u posjedu stana koji su nakon natječaja APN-a kupili on i njegov sin.

Mladi bračni par Brkljača koji se također javio i dalje živi u podstanarstvu

Mladi bračni par iz Zadra koji se javio na javni poziv za taj isti stan, i dalje su podstanari, iako im je nakon priloga u Potrazi u Ministarstvu graditeljstva obećana pomoć.

"Ministar je rekao da u bilo kojem trenutku možemo računati na Ministarstvo i njihovu pomoć, bila to pravna pomoć, bilo kakva, imamo njegovu podršku. Onda smo otišli u Zadar, bili smo puni elana da će se sad nešto dogoditi, međutim, nije se ništa dogodilo", kazao je Zadranin Šime Brkljača.

"Nakon povratka u Zadar, odlučili smo kontaktirati gradonačelnika Dukića, iz razloga što smo prvenstveno bili šokirani što nam se on nije javio. Očekivali smo neku solidarnost, ipak smo građani ovog grada, bez obzira što on nema neku veliku moć u ovoj situaciji. Prvi poziv je bio odbijen, na drugi poziv mom suprugu se javila tajnica gradonačelnika koja je bila izuzetno pristojna i rekla da će svakako naći mjesto u rasporedu idućeg tjedna. No, termin sastanka nikad nismo dobili", kazala je Zadranka Lucija Tokić Brkljača.

Razgovor novinarke i Žunića

"U konkretnom slučaju na lokaciji u Zadru, ostala su četiri, ne baš najmanje atraktivna, ali ajmo tako reći, neodabrana stana iz programa POS-a od kandidata konačne liste reda prvenstva. Ti se stanovi nisu uspjeli prodati na tržištu, već su kao takvi ponuđeni javnim pozivom u najam. U prvom pozivu za najam javilo se pet-šest ljudi koji su prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva rangirani i ponuđena su im ta četiri stana u najam", kazao je Žunić Potrazi krajem siječnja.

Prema javnom pozivu radilo se o tri stana. Na njega se javilo osam, a ne pet ljudi kako je tvrdio Žunić. U pozivu je stajalo i da će osoba koja uđe u najam stana, stan kasnije moći otkupiti, a najamnina će mu se odbiti od cijene u trenutku prodaje.

Novinarka Potrage: "Vaš sin je došao u poziciju da unajmi nekretninu od APN-a u trenutku dok ste Vi zamjenik direktora APN-a?"

Žunić: "Tako je. Dakle, ja nisam bio najmoprimac, nisam bio kupac."

Novinarka Potrage: "Bili ste kupac, Vaše ime je na kupoprodajnom ugovoru."

Žunić: "Kasnije, kasnije, oprostite, doći ćemo i do tog dijela. Ako govorimo o ulasku u posjed nekretnine u trenutku kad je Marko Žunić ušao u posjed nekretnine, u tom trenutku ja nisam bio ni najmoprimac ni kupac, isključivi najmoprimac u tom trenutku s kojim je sklopljen ugovor o najmu bio je Marko Žunić."

Novinarka Potrage: "Ali ste Vi u trenutku kada je bio raspisan javni poziv za najam stanova znali da će se taj stan moći kupiti, to je bio i cilj raspisivanja poziva."

Žunić: "Malo je to nekorektno rečeno na način da su..."

Novinarka Potrage: "Ne, to piše u javnom pozivu."

Žunić: "...da su svi to znali, budući da je to javni poziv, ne samo da sam ja znao, nego svi hrvatski građani, objavljen u Zadarskom listu i na web stranici agencije.

Novinarka Potrage: "Apsolutno, samo što ste Vi u tom trenutku osoba koja ima povlaštenu informaciju u kojem trenutku treba predati dokumentaciju s obzirom da je jedan od kriterija prvenstvo predaje dokumentacije."

Žunić: To uopće nije bilo tako, da Vam budem iskren.

Sin mu bio kreditno nesposobni student

Osim sumnje na povlaštenu informaciju kojom je baratao Žunić stariji, RTL-ova Potraga doznala je i da njegov sin Marko Žunić nije bio kreditno sposoban.

Naime, osim prvenstva predaje dokumentacije kriterij za dobivanje stana bile su i platne liste kao dokaz da je onaj tko se javi na natječaj financijski sposoban kupiti stan.

"Mi smo s porezne morali dizati cjelogodišnju potvrdu o našim primanjima te to priložiti uz dokumentaciju, znači u smislu da smo likvidni, da smo kreditno sposobni", kazala je početkom veljače Lucija Brkljača.

I dok su Lucija i Šime Brkljača uredno priložili potrebnu dokumentaciju, Marko Žunić priložio je platne liste, ne svoje, nego svog oca, Krešimira Žunića, u tom trenutku zamjenika direktora APN-a.

Marko Žunić, kreditno nesposoban student, ali sin zamjenika direktora APN-a koji prodaje stan, bio je povoljniji kandidat na natječaju nego ova tročlana obitelj. Kako je bilo više nego očito da je cijela situacija nakaradna, Žunić je tada smijenjen s mjesta direktora brže nego ijedan dužnosnik ikada prije. Njegov nasljednik Dragan Hristov tada nam je rekao da će učiniti sve da se ova situacija ispravi.

"Zbog mene osobno i zbog svekolike javnosti jer ćemo morati promijeniti da se ne događaju ovakve stvari. Ja ne znam kako, ali sigurno ćemo napraviti da APN skine tu ljagu", kazao je početkom veljače direktor APN-a Dragan Hristov.

Bračni par Brkljača dobio odgovor da je natječaj bio regularan

Lucija i Šime Brkljača su prije dva tjedna od Dragana Hristova, čovjeka koji je na čelu APN-a zamijenio Žunića, dobili odgovor da je natječaj za stan bio regularan, te da oni nemaju nikakve pravne osnove da im se odobri taj ili bilo koji drugi stan od APN-a.

"APN ostaje pri svom stavu da je predmetni postupak dodjele stana za najam obavljen sukladno odredbama Javnog poziva za prikupljanje ponuda za najam stanova na lokaciji POS Zadar bez bitnih postupovnih i pravnih pogrešaka... Što je potvrđeno revizijskim mišljenjem interne revizije Ministarstva", napisao je u odgovoru obitelji Brkljača Dragan Hristov iz APN-a.

Prema direktoru APN-a nisu utvrđene nepravilnosti pri dodjeli stana Žuniću, ministar Štromar govori potpuno suprotno i obećava pravdu, Krešimir Žunić i dalje je na državnoj plaći, a on i njegov sin vlasnici APN-ovog stana u Zadru.

Kako doznaje Potraga, i dalje je član HDZ-a.