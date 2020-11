Đikić žestoko prozvao Beroša: 'Zašto ne odgovorite tko je iz Vladina savjeta zaradio na testovima'

Ugledni hrvatski znanstvenik Ivan Đikić u četvrtak je na svom Twitter profilu žestoko prozvao ministra zdravstva Vilija Beroša.

"Gospodine Beroš, molim vas, nemojte blatite druge osobe nego odgovorite: Tko je u sukobu interesa kao član znanstvenog savjeta i privatnik koji dobro zarađuje od brzih antigenih testiranja. Zašto testovi nisu uvedeni u sustav HZJZ?" napisao je Đikić uz priloženi tekst iz Večernjeg lista koji možete pročitati OVDJE.

@ViliBeros molim vas nemojte blatite druge osobe, nego odgovorite: Tko je u sukobu interesa kao clan znanstvenog savjeta i privatnik koji dobro zaraduje od brzih antigenih testiranja. Zasto testovi nisu uvedeni u sustav #HZJZ?@VladaRH @AndrejPlenkovic https://t.co/FYO98J45aB — Ivan Đikić (@iDikic2) November 26, 2020

Naime, riječ je o tekstu u kojem se prenijelo gostovanje ministra Beroša u emisiji Ricochet 2.0 Topssy i Zuber, a gdje je na pitanje Roberta Zubera koliko se još dugo hrvatski zdravstveni sustav može nositi s pandemijom, Beroš odgovorio:

"Mi od proljetos imamo egzaktne planove za zdravstveni sustav, ovo nije sprint nego maraton, stoga smo nastojali rasporediti naše snage. Kada je riječ o određenim kritikama, one su uvijek dobrodošle. No, ako je netko bolnički liječnik i radi u sustavu, trebao bi raditi na stručnom promišljanju. Politička aktivnost u zdravstvenom sustavu nije dobrodošla. Svatko može izvan svog sustava govoriti o političkim stavovima, ali onda se zna koje su to pozicije. Svako može reći što misli, ali to mora biti utemeljeno. Ne može se dogoditi da kolegica spominje propast sustava, da ja nakon toga iz straha što se zbiva zovem ravnatelja koji mi negira takve stvari. Nešto mi u tom sustavu ne funkcionira. Ili njena uloga u cijeloj stvari. Neću to gledati na taj način, sve provjerim. U Ministarstvu zdravstva stvorili smo plan koji polako realiziramo."

U komentarima ispod svog tvita Đikić je dalje napisao:

"Vili Beroš i Andrej Plenković, u ovim kriznim vremenima treba biti transparentan i dosljedan. Apeliram na zajednički rad i odgovornost. Odgovorite: tko je platio javno reklamirana serološka testiranja sportaša u RH? Gdje su ti rezultati objavljeni i kakav je javni interest RH u tome?"

Od prozvanih nitko nije odgovorio, ali je Đikić napisao još jedan komentar iz kojeg proizlazi kako ga je osobno zvao ministar.

"Hvala Viliju Berošu na telefonskom pozivu. Rekao je da je uvijek važno razgovarati, da nije upoznat s problemima, ali će javno odgovoriti na sva moja pitanja o testiranjima. Mediji mogu pratiti. Osobno dajem punu podršku cijelom HR zdravstvenom sustavu u ovoj teškoj situaciji."

Đikić je potom napisao još:

"Dok danas ugostitelji, radnici i gospodarstvenici gube poslove zbog krize, neki dobro zarađuju. Savjet novinarima: Follow the money. Dosta ćemo doznati o netransparentnim odlukama i interesima lobija, cijenama i vrsti testiranja u RH u usporedbi s EU"

Na kraju je Đikić još jednom označio Beroša i rekao mu da pročita članke iz Večernjeg lista vezane uz Vladin znanstveni savjet.

Članke koje spominje Đikić možete pročitati OVDJE i OVDJE.