Znanstvenik Ivan Đikić sudjelovao je na prvom u nizu interdisciplinarnih znanstvenih skupova posvećenih koronavirusu, pod nazivom Advancement in Virology Research – an Opportunity to Improve International Impact of the University of Rijeka.

Đikić je rekao da su ove brojke posljedica ponašanja u proteklih mjesec dana.

"Virus je jako proširen u javnosti, po cijeloj Hrvatskoj, kad se vrati jesen i s pojavom drugih respiratornih bolesti, situacija nam može biti kompliciranija i za to se vrijeme moramo pripremiti", rekao je Đikić. "Cijepljenjem protiv gripe smanjit ćemo pritisak na zdravstveni sustav i osigurati više vremena za COVID-19", rekao je Đikić. Naglasio je da se moramo ponašati odgovorno.

"Javnost ne bi trebala biti zbunjena ako sluša autoritet. Ono što je slučaj je da mediji puštaju senzacionalističke naslove. Moraju postojati stručna tijela, povjerenje u Stožer se mora obnoviti", kazao je Đikić.

"Nema potrebe za histerijom. Pandemija virusa je kontrolirana, Pogledajte u Aziji, pogledajte u Hrvatskoj, broj će padati. Nepotrebna je histerija, nepotrebno je medijsko plašenje ljudi. Sve poruke na temelju činjenica šalju vam poruku mirnoće", dodao je Đikić.