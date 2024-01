Upaljen žuti meteoalarm za dio zemlje; HAK upozorava vozače

Prvi dio dana obilježit će umjerno do pretežito oblačno vrijeme s mjestimičnom kišom. Jutarnje temperature i dalje su u pozitivnim vrijednostima, od tri u Slavoniji, šest u središnjoj Hrvatskoj, pa do 11 stupnjeva na jugu Zemlje. Kolnici su skliski i mokri, a ponegdje ima i magle, stoga se vozačima savjetuje da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cesti.

U drugom dijelu dana očekuje se smanjenje naoblake, no na sjevernom Jadranu, u Lici i Gorskom kotaru i dalje može pasti malo kiše, stoji u vremenskoj prognozi DHMZ-a. Žuti meteoalarm upaljen je za Istru, Kvarner i Kvarnerić te Sjevernu Dalmaciju, Liku i Gorski kotar zbog olujnih udara vjetra.

U ostatku zemlje puhat će slab i umjeren jugozapadni vjetar, a na Jadranu jugo. Najviša dnevna temperatura u većini zemlje će biti između 11 i 16 °C, a u gorju nešto niža. U četvrtak nas pak čeka malo toplije vrijeme, s jutarnjim temperaturama između sedam i 12 stupnjeva Celzijevih, a na Jadranu i do 14, te s dnevnom temperaturom između 12 i 17.

Sutra će biti nešto toplije s manjom šansom za padaline. Još u noći i rano jutro moguće je da padne pokoja kap, no u prijepodnevnim satima doći će do razvedravanja te će u nastavku dana biti pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u gorju s jakim udarima, a na Jadranu će puhati sjeverozapadnjak.

Nakon nekoliko dana juga, u petak nas čeka hladnije, maglovito jutro, a vikend donosi novo naoblačenje i češću kišu. Na Jadranu će od petka puhati umjereno i jako jugo, no još danas i sutra očekuje se više sunčanih razdoblja.

