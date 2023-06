Detalji užasa u Zaprešiću: Zet im je poslao poruku, a onda su našli mrtvu kćer...

Beživotno tijelo žene i ozlijeđeni muškarac pronađeni su jučer oko 11 sati u stanu zgrade u Ulici Matije Gupca u Zaprešiću. On je prevezen u bolnicu, izvijestila je policija, a u tijeku je kriminalističko istraživanje.

Video: Strava u Zaprešiću: U stanu pronađena mrtva žena i teško ozlijeđeni muškarac

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kako 24sata neslužbeno doznaju, 30-godišnjakinja je zadobila višestruke ubodne rane. Prema prvim informacijama iz izvora bliskih istrazi, u stanu su tom trenutku bili samo žena i njezin suprug. Navodno je nakon napada na nju najvjerojatnije nožem pokušao presuditi i sebi, no spriječili su ga u posljednji trenutak. Kako su za 24sata ispričali ispričali njihovi poznanici, žena je bila slijepa, a on slabovidan. Iz još nepoznatog razloga posvađali su se oko ponoći te je sukob pritom brzo eskalirao. Da nešto nije u redu, posumnjali su upravo roditelji ubijene, neslužbeno se doznaje. Njezin otac imao je rutinu svakoga jutra voziti zeta na posao. Tako je planirao i u ponedjeljak, no zet mu je iznenada poslao poruku da ga ne treba voziti i da ne dolazi. To mu je bilo čudno pa je sa suprugom otišao provjeriti što se zbiva, no kad su došli do stana, nitko nije otvarao niti su uspjeli dobiti na telefon kćer ili zeta.

VEZANI ČLANCI:

Pozvali su odmah policiju te su od susjeda tražiti ljestve kako bi preko balkona ušli u stan i vidjeli što se zbiva. U stanu ih je zatekao stravičan prizor te su odmah pozvali hitnu pomoć.

Liječnik Boris Zdilar, voditelj hitne kirurške službe KB-a Sveti Duh, rekao je za HRT kako je muškarac bio na operaciji te se nalazi u jedinici intenzivnog liječenja.

– Bio je u hemoragijskom šoku, što znači da je izgubio dosta krvi, i to su ozljede opasne po život – rekao je liječnik.

– Naložit će se obdukcija tijela žene i izuzimanje bioloških tragova te će se nakon provođenja adekvatnih vještačenja utvrditi uzrok smrti – izvijestio je zamjenik županijskog državnog odvjetnika Mario Nemčić.