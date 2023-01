Detalji stravične nesreće kod Bjelovara: Auto je vozio 16-godišnjak, na mjestu je poginuo

Bjelovarska policija objavila je detalje teške prometne nesreće koja se jučer dogodila u Velikom Korenovu. Utvrđeno je kako je oko 19 sati 16-godišnjak bez položenog vozačkog ispita upravljao osobnim automobilom Volkswagen zagrebačkih registracijskih oznaka iz pravca Narte u pravcu Velikog Korenova.

Izlaskom iz blagog zavoja ulijevo izgubio je nadzor nad vozilom te je u nastavku vožnje udario vozilom u betonski most nakon čega se automobil zaustavio na metalnoj dvorišnoj ogradi. U prometnoj nesreći 16-godišnjak je na mjestu događaja smrtno stradao.



Očevid prometne nesreće obavila je zamjenica Županijskog državnog odvjetništva u Bjelovaru uz pomoć policijskih službenika te je naložila obdukciju preminulog mladića. Navedena dionica ceste bila je zatvorena za prometovanje od 20.05 do 23.25 sati, a promet se u to vrijeme odvijao okolnim pravcima.



Preminuli 16-godišnjak je prva poginula osoba ove godine na prometnicama Bjelovarsko – bilogorske županije.