Detalji Putinovog govora: Oštro zaprijetio Zapadu, optužio SAD da koristi ljudske tragedije

Ruski predsjednik Vladimir Putin danas je službeno potpisao ''aneksiju'' četiri ukrajinske regije, čime je formalizirano njihovo nezakonito pripajanje Rusiji, potez koji se očekivao mjesecima.

Sama ceremonija održana je u Velikoj kremaljskoj palači, a prisustvovali su brojni ruski političari i oligarsi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je kako nije gledao samu ceremoniju.

Sam govor Vladimira Putina bio je podugačak i borben, a u njemu je obećao da će ''štititi nova anektirana područja'' sa ''svim mogućim sredstvima koja su na raspolaganju''.

Kako je kazao na samom početku, ljudi su odlučili.

- Nedvosmislen izbor... To je volja milijuna ljudi - kazao je te dodao kako će te regije biti dijelom Rusije zauvijek.

- Zapad je pokazao svoju pravu prirodu. Nećemo se vratiti u 1991. kada je Zapad vjerovao da se Rusija neće oporaviti od tog udarca. Rusija je to izdržala i postala snažnija, ali Zapad traži nove prilike da napravi udar na nas. Pokušava rascjepkati našu državu na manje zemlje koje će se boriti jedna protiv druge. Nisu sretni s idejom velike zemlje s prirodnim bogatstvima i ljudima koji nikada neće živjeti pod stranom represijom i spremni su učiniti sve da iskoriste neokolonijalni sustav, da pljačkaju i da im čovječanstvo plaća. Imaju okrutan motiv i zato su agresivni prema nezavisnim zemljama i tradicionalnim vrijednostima - dodao je Putin tijekom potpisivanja dokumenata.

Kako je kazao, ''cilj im je da države daju svoj suverenitet SAD-u i da dobrovoljno postanu njihovi vazali''.

- Nakon milijuna uništenih života i područja u kojima vladaju socijalni nemiri oni jedino što žele je profit. Njihova želja i pohlepa da zadrže moć su razlozi ovog hibridnog rata protiv Rusije. Žele nas vidjeti kao koloniju, ne žele suradnju na temelju jednakosti. Njima je naša filozofija direktna prijetnja i zato pokušavaju ubiti naše filozofe. Naš način života njima je prijetnja. Oni ne trebaju Rusiju, mi trebamo Rusiju - kazao je u govoru.

Zaprijetio je i Zapadu, govoreći im da Rusiju smatraju budalama.

- Rusija je velika zemlja i civilizacija i neće živjeti pod tim lažnim pravilima. Zato su ljuti na ljude u Kremlju, Donjecku, Zaporižju... vjeruju da ljudi nemaju pravo sami odlučivati. Nema ničega novoga u tome, zapadne elite oduvijek su bile i ostale kolonizatori, diskriminiraju i čine razliku između nacija prvog i drugog reda. Mi u to nikada nismo vjerovali. Rusofobija se širi po tim zemljama. Zapad vjeruje da je njegova neoliberalna kultura zlatni standard. To je neobično. Čak vjeruju i da drugi moraju prihvaćati njihove grijehe - kazao je.

- Moramo podsjetiti Zapad da neokolonijalna politika počinje u Srednjem vijeku, da su opljačkali Indiju, Afriku, da su vođeni ratovi protiv Kine. Ponosni smo da je naša zemlja bila na čelu antikolonijalnog pokreta - dodao je Putin.

Smatra kako je svjetki poredak nedemokratski, a potom se osvrnuo i na napade SAD-a u prošlosti.

- SAD je zemlja koja je dvaput upotrijebila nuklearno oružje, u Hirošimi i Nagasakiju. Uništili su gradove u Njemačkoj bez ikakve vojne potrebe, samo radi demonstracije. Bombardirali su gradove kako bi zaprijetili svijetu i našoj zemlji. Bombardirali su Vijetnam, koristili kemijsko oružje i do danas okupiraju Koreju, Japan i Njemačku, govore o njima kao o svojim partnerima. A možemo vidjeti da prvi lideri tih zemalja to samo prihvaćaju. Razvijaju kemijsko oružje i eksperimentiraju na ljudima te vjeruju da je to u plemenite svrhe. Provociraju veliki pokret migracijski kroz svoje akcije. Sada eksploatiraju žito iz Ukrajine. Kamo zapravo odlazi? U Europu? Možda pet posto žita odlazi u siromašne zemlje - objasnio je.

- Američke elite koriste tragediju ljudi kako bi oslabile svoje neprijatelje i pobijedile nacionalne države. To se odnosi i na Francusku, Italiju, Španjolsku. Washington traži veće sankcije i Europa pristaje na to. Svjesni su da ih Amerika želi odrezati od ruske energije kako bi si prisvojila europsko tržište. To razumiju i prihvaćaju, to je izdaja njihovih vlastitih ljudi. Jasno je tko profitira od toga - dodao je ruski predsjednik.

U međuvremenu, Kijev je nagovijestio da će se boriti da povrati svu svoju zemlju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obećao je snažan odgovor na aneksiju i sazvao je hitan sastanak sa šefovima obrane i sigurnosti.

