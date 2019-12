Deseci tisuća školaraca 7. siječnja umjesto u klupama – na skijanju

Kada je izbor vratiti dijete nakon praznika u školske klupe s tjedan dana zakašnjenja ili otkazati zimovanje i ostati bez nekoliko tisuća kuna, a često i bez kompletnog iznosa ski-aranžmana, većina roditelja bira prvu opciju. U domaćim putničkim agencijama kažu kako ne samo da nitko ne otkazuje skijanje nego se praktički nitko i ne raspituje za promjenu termina ili uvjete pod kojim bi mogli dobiti svoj novac nazad. Većina skijaša je, naime, odavno uplatila bar 30 posto cijelog aranžmana, a mnogi su, plaćajući zimovanje na rate, još od ljetos već u cijelosti isplatili svoj zimski odmor.

Rezervirali poslije ljeta

– Čak i oni koji su uplatili osiguranje za slučaj otkaza u ugovorima nemaju stavku koja govori o povratu novca u ovakvom slučaju i rijetki su domaćini na europskim skijalištima koji su spremni o tome razgovarati. Od austrijskih i talijanskih hotelijera slovenski, istina, iskazuju nešto više razumijevanja, ali u pravilu nema načina da ljudi zbog naknadnog pomicanja početka drugog polugodišta sada dobiju novac koji su uplatili – kaže voditelj Odjela skijanja u agenciji Palma travel.

A riječ je o popriličnim svotama. Recimo, četveročlana obitelj koja je sa smještajem, ski-kartama i školom skijanja za dvoje djece dosad uplatila samo trećinu cijene, ostala bi bez pet tisuća kuna. Mnogi su, pritom, već uplatili cijeli iznos, a takav aranžman obično stoji oko 15.000 kuna i teško je očekivati da se ljudi odreknu svog planiranog odmora i tolikog novca. Većina obitelji tradicionalno bira odlazak u tjednu od 4. do 11. siječnja, jer su cijene 30 do čak 50 posto niže nego tjedan prije. Do prosvjetarskog štrajka taj je tjedan u Zagrebu i bio predviđen kao dio školskih praznika, a zbog masovnog dolaska skijaša iz Hrvatske na austrijskim i talijanskim skijalištima poznat je kao “hrvatski tjedan”. U nekim županijama, poput Istarske i Zadarske, recimo, praznici su, neovisno o štrajku, trebali završiti tjedan ranije nego u Zagrebu, a nastava početi već 7. siječnja. No, i u tim županija roditelji masovno otprije planiraju vaditi djecu iz škole i zimovati u “hrvatskom tjednu”.

To potvrđuje i Tomislav Fain, predsjednik Udruge hrvatskih putničkih agencija (UHPA), koji i sam u Zadru ima putničku agenciju.

– Nema promjena planova kod onih koji su rezervirali skijanje, a većina je to obavila odmah poslije ljeta. Razumljivo je zašto je našim ljudima važno zimovati baš tada. Osim nižih cijena tad su na mnogim skijalištima animacije i škole skijanja s hrvatskim instruktorima i nema jezične barijere – ističe Fain.

Škole u pravilu ne rade probleme oko izostanaka. Za izostanak od tri dana dovoljno je, inače, odobrenje razrednika, a za cijeli tjedan valja se obratiti ravnatelju.

– Nisam još dobila niti jednu zamolbu roditelja, ali očekujem ih sljedećih dana. Ne vjerujem da će to biti masovno. Skijaški aranžmani nisu jeftini i mnogi si to ipak ne mogu priuštiti. A tko je uplatio skijanje, da, uvažit ćemo to kao razlog za izostanak i opravdati propuštene sate – obećava ravnateljica zagrebačke I. osnovne škole Dugave Kristina Vidović.

Da će ravnatelji imati posla s opravdavanjem propuštenih nastavnih sati, potvrđuju i u agenciji Atlas, gdje niti jedan putnik dosad nije otkazao odlazak na skijanje i gdje ovih dana prodaju zadnje ski-aranžmane.

Većina obitelji s djecom

– Skijaši su publika koja bukira svoj zimski odmor u first minuteu, rijetki u zadnji tren i preostalo je još nešto malo mjesta. Inače, velika većina putnika su upravo obitelji s djecom, i to mahom školskom – kaže Nikolina Frklić, direktorica marketinga u Atlasu.

Koliko će zbog toga školskih klupa ostati prazno u prvom tjednu drugog polugodišta, zasad je teško reći. No, ako samo sto tisuća Hrvata ode na skijanje u tzv. hrvatskom tjednu, bar trećina su vjerojatno djeca.

– Moramo se osloniti na procjene, a prema njima će u hrvatskom tjednu na skijanje možda i 130.000 naših građana. Od tog broja ih je možda i 40.000 školskog uzrasta – procjenjuje savjetnik u turizmu Ivan Pukšar.

Među rijetkima koji zbog skraćivanja praznika planiraju preskočiti skijanje je S. M iz Zagreba. – Da smo rezervirali na vrijeme, ne bismo odustali od zimovanja. Budući da nismo i da će zbog štrajka biti puno nadoknada, nismo htjeli komplicirati i djecu vaditi iz škole. Ali, prijatelji sa školskom djecom koji su rezervirali ranije, ne dvoume se, ići će na skijanje – kazuje S. M.

