Demokratskim sredstvima, u miru, za neovisnu Kataloniju

Izaslanstvo Katalonije ponovno je - nakon naglog zatvaranja krajem 2017., referenduma o neovisnosti i uhićenja vlade - otvoreno u Zagrebu. Iz hrvatskog će glavnog grada uspostavljati odnose s državama jugoistočne Europe i šire kako bi kulturno, ekonomski i politički promoviralo Kataloniju, ali i kako bi govorilo istinu o tome što se tamo događa, govori nam ministar vanjskih poslova katalonske vlade (Generalitata) Alfred Bosch. U Hrvatskoj se, barem pred očima javnosti, susreo tek s jednim političarem koji obnaša neku funkciju - županom Varaždinske županije Radomirom Čačićem.

Jeste li se susreli ili tražili sastanak s nekim iz hrvatskog državnog vrha ili MVP-a?

Ljudi u Hrvatskoj, u politici, u medijima i u širokoj javnosti, vrlo su zainteresirani za stanje u Kataloniji i priredili su nam toplu dobrodošlicu, no Čačić je jedini političar koji obnaša neku funkciju koji je o tome želio javno govoriti.

Često se spominje kako vas službeno vlasti ne primaju, no da u pravili neformalnih, gotovo tajnih susreta s državnicima uvijek ima. Je li tako i u Hrvatskoj?

Održali smo privatne sastanke o kojima se ne govori javno zbog diplomatske diskrecije. Konstantno smo pod pritiskom španjolskih konzularnih službi koji bi trebali pomagati nama isto toliko koliko pomažu španjolskoj vladi. Mi smo još tamo, dio smo administracije, službena smo vlada po španjolskom ustavu.

Madrid je otvoreno kazao kako će vrlo pomno pratiti aktivnosti u vašim izaslanstvima. Zabrinjava li vas to?

Ne vidimo u tome nikakav problem. Vrlo smo transparentni. Štoviše, želimo svima jasno reći što radimo i pritom govoriti istinu. Svaki put kad se sretnem sa španjolskim veleposlanicima ili pak s ministrima, govorim im isto što i sada vama.

Kako se danas živi u Kataloniji?

Sretni smo jer imamo bogatu zemlju i marljive ljude. Dolaze nam milijuni turista svake godine, strane se investicije dramatično povećavaju. U posljednjih nekoliko godina skočile su za 24 posto. Sve funkcionira i raste. No sad moramo objašnjavati i drugu realnost, a to je ta da španjolska vlada i država blokiraju nešto što je nama od esencijalnog i fundamentalnog značaja - pronalazak demokratskog rješenja za pitanje neovisnosti time što će pustiti ljude da o tome sami odluče. Održali smo referendum 17. listopada 2017., a španjolska ga je policija pokušala spriječiti silom. Toga je dana ozlijeđeno tisuću ljudi. Mislim da je to bila ogromna povijesna greška španjolske države.

Koliko je vaših bivših čelnika u zatvoru?

Devet. Zatvoreni su više od godine dana, bez prava na jamčevinu. Većina njih su moji kolege, članovi bivše katalonske vlade. Optužuju ih za nasilje i pobunu, a jedino nasilje je počinila policija. Prijete im kazne do 25 godina, što je više nego za ubojstvo ili silovanje. Među njima je i Oriol Junqueras, bivši potpredsjednik katalonske vlade, a sada Spitzenkandidat grupe EFA (European Free Alliance) na EU izborima. S druge strane, dio je izbjegao u inozemstvo, u Belgiju, Njemačku, Švicarsku, Veliku Britaniju, Finsku, Italiju.

Španjolska je tražila od th država da ih izruče. Koliko ih je vraćeno?

Niti jedan. Svi su se pojavili pred sudom u tim državama i sudovi su poništili uhidbene naloge. Sada su slobodni građani.

Kakav je stav prema onima koji su pobjegli, poput bivšeg predsjednika Carles Puigdemont? Zamjera li im se odlazak?

Riječ je o osobnom odabiru i ja ga u potpunosti poštujem. Ne znam ni sam što bih učinio da sam se našao u takvoj situaciji. Osobno smatram da je ovakva situacija čak i povoljna i korisna za nas jer u isto vrijeme imate pola bivše vlade koja je u zatvoru, a druga polovina, ovi koji su u egzilu, žive kao slobodni ljudi jer je tako odredio sud. To govori nešto o motivaciji španjolskih sudova.

Što dalje namjeravate učiniti ili zatražiti?

Dijalog. Do sada ga nije bilo. Polagali smo puno nade u socijalističkog premijera Pedra Sáncheza, kojega smo čak podržali, no kad smo inicirali razgovor, na ulicu su izašli prosvjednici iz ekstremne desnice i dio socijalista s natpisima “Ne dijalogu”. Sánchez je otklonio tu mogućnost i raspisao nove izbore.

Da sjednete s njim za stol, što biste tražili?

Naš je prijedlog jasan: moramo ovo riješiti na demokratski način, ljudi moraju glasati i odlučiti o svojoj budućnosti. Rezultat ovisi samo o ljudima.