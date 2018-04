Dečku poslala fotografiju u donjem rublju, njegov odgovor iznenadio je sve: Ostavi ga!

Djevojka po imenu Shelby Johnson iz Clackamasa u američkoj saveznoj državi Oregon preko Twittera je tražila savjet što da učini nakon što joj je dečko rekao kako ima 'pivski trbuh' te da treba pripaziti na kilažu iako ima potpuno zdravih 55 kilograma.

Nakon što mu je ona poslala svoju fotografiju u donjem rublju, okrutni mladić joj je napisao kako 'definitivno dobiva pivski trbuh'.

Pregledavajući njezine fotografije na Instagramu, dečko joj je napisao da je 'najveći problem što se njezin trbuh više ističe od njegovoga, a to je čudno'.

Djevojka je potom na Twitteru pitala svoje pratitelje pretjeruje li ako se zbog takvih poruka osjeća loše na što su joj svi savjetovali da ga ostavi.

I am 120 pounds. I have been for about 5 months.

My partner said this to me. Am I overreacting for feeling hurt by this? I’m at a loss and just can’t even comprehend how someone who claims to love me can say this. pic.twitter.com/JpOrtkSZ4h