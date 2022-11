Dečko iz Crikvenice na Božić otvara plažu za pse u Long Beachu

Dečko iz Crikvenice otvara restoran i beach-bar u Los Angelesu. Hrvat otvara posao u Americi. U rangu je to onih rijetkih, gotovo nemogućih vijesti da nije novost da je pas ugrizao čovjeka, već da je vijest da je čovjek ugrizao psa. O psima se ovdje i radi. Igor Montanari-Knez (38) sa suprugom Ruby (35) punio je naslovnice kada su otvarali Monty’s Dog Beach & Bar u Crikvenici i na Rabu, sljedećeg ljeta otvara plažu i u Pagu, ali plažni raj za mokre čupavce i njihove vlasnike ovih dana gradi se i na razvikanoj plaži u Long Beachu, nedaleko od LA-a i Hollywooda.

– Prvi pas i njegov vlasnik piće će u Montyju u Long Beachu popiti za Božić. Čekamo ovih dana i dozvolu za minimalne tehničke uvjete. Na otvaranje Monty’s Dog Beach & Bara zvat ću i legendarnog repera Snoop Doga. On je rođen u Long Beachu, a Snoop Dogg, Monty’s Dog Beach i Long Beach su već sad igrom riječi povezani. Siguran sam da će se odazvati... – govori Montanari, nekadašnji rukometaš prve hrvatske rukometne lige, koji je igrao i u Ljubljani, Dubaiju, čak i nekoliko puta bio pred vratima reprezentacije. Nije samo tako došao na ideju moderne plaže za pse, sa sadržajima od pseće pive, pizze, torte, pomfrita, baldahina za vlasnike, već je godinama imao – hotel za pse.

Foto: Nel Pavletić/Pixsell

Long Beach novi Malibu

– U rodnom Križišću supruga i ja imali smo sedam godina hotel za pse. Stotine, možda i pet stotina pasa, prošlo je tada kroz našu kuću. Neke smo slali vlasnicima u Manchester, jedan je južnoafrički mastif išao sve do Dubaija. Vlasnici su kod nas ostavljali pse kada su išli na ljetovanje, skijanja, kada im se rađalo dijete, drugi su bili pomorci – govori Igor.

Osmislili su Montanariji i nesvakidašnje natjecanje Monty’s Underdog Marathon te postali svjetska senzacija. O simpatičnoj utrci u kojoj vlasnici i psi zajedno trče i plivaju izvještavali su New York Times, NY Post, Washington Post, Good Morning America, ABC, 9GAG...

– Deseci milijuna pregleda bili su u to doba, čak je izvještaj s jednog maratona bila deveta vijest po gledanosti u Americi toga dana. Ispred vijesti o Putinu i kraljevskom vjenčanju Harryja i Meghan Markle. Pozitivan je to kontekst, svi vole simpatične priče. Sjećam se da me zvao Steven, prijatelj iz Sydneya, i rekao: “Upalio sam TV, htio pogledati australske vijesti, a kad vidim tebe kako na Rabu stavljaš retriveru medalju oko vrata.” Promocija je to koja vrijedi milijune.

Foto: Privatna arhiva

Tako su i Amerikanci već znali za priču kada im je predložio da na njihovim plažama napraviti taj koncept.

– U doba pandemije činilo se da je ugostiteljstvo završena priča. Rekao sam supruzi da ću ići u London, raditi s prijateljem vodoinstalaterom, nositi mu alat. Imamo troje djece, novac je trebalo zaraditi. Ipak, vjerovao sam kako je Monty’s materijal za svjetski potencijal. Počeo sam slati pisma namjere od meksičke granice i San Diega prema sjeveru Zapadne obale. I dan po dan, počeli su stizati pozitivni odgovori. Newport, Malibu, Laguna Beach, Long Beach... Svi zainteresirani za našu crikveničku priču.

Zašto oni takvu plažu ne bi mogli napraviti sami?

– Amerikancima ugostiteljstvo rade Talijani, Španjolci, Grci, ljudi s Mediterana. Oni se bave drugim poslovima, to su odvjetnici, osiguranja, IT sektor, kriptovalute... Long Beach je u tranziciji, nekad industrijski lučki grad pokušava se s novim gradonačelnikom Robertom Garcijom pretvoriti u novu Santa Monicu, Malibu ili Beverly Hills. Žele da grad bude što reprezentativniji za Olimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine. A crikvenički Monty’s im se uklapa.

Foto: Privatna arhiva

Kako će izgledati hrvatski bar na američkoj plaži?

– Objekt već postoji, grad je vlasnik, no željeli su nešto novo. Bilo je za tu atraktivnu lokaciju zainteresirano puno ugostitelja, ali su željeli nešto drukčije, simpatično, i da se nadoveže na tematiku plaže za pse koja tamo već postoji, a ja sam se uklopio s iskustvom. Eto, meni je i djed Vladimir bio više od četiri desetljeća direktor mnogih crikveničkih hotela, on je s 23 godine bio u to doba najmlađi direktor hotela u cijeloj bivšoj državi. Mi se o turistima brinemo generacijama.

Kako ste se snašli, sami u tuđini?

– Nisam znao puno kada sam dolazio u SAD. Prva dva tjedna tražio sam smještaj, a nitko te ne želi primiti ako ne pokažeš dvogodišnju listu američkih primanja. Za europska ih nije briga. Stvar je jednostavna, ako imaš novca, dobrodošao si. Ako nemaš, svjestan si da i oni imaju dovoljno svoje sirotinje. Život u SAD-u podsjeća na igrice koje smo igrali kao klinci – koliko imaš kredita toliko ćeš i opstati. I onda je “game over”. No, ako procijene da ćeš biti investitor, zaposliti ljude, donijeti benefit zajednici, tada se jako trude.

Koliko vam je početno ulaganje?

– Oko 2,5 milijuna kuna. Zaposlit ću 15 do 20 ljudi, što konobara, kuhara, čuvara... U restoranu ću nuditi i hrvatska jela, od rapske torte, bribirskog prisnaca, soparnika, sušene hobotnice s kajganom.

Foto: Privatna arhiva

Tek pet kišnih dana godišnje

Hoće li se moći kupati u LA-u za Božić?

– Kod njih je ocean pa je i more hladnije, ali je prosječna temperatura 25 Celzijevih stupnjeva i imaju svega pet dana kiše godišnje! Vikendom masovno dolaze na plažu, leže na ručnicima, šeću pokraj palmi, uđu do koljena u vodu. Takva je kultura, na plaži su kad su slobodni. I budu velike gužve.

Je li u SAD–u problem pronaći radnu snagu, kao što je kod nas na Jadranu posljednjih godina?

– Ne. Oni imaju fantastičan model, plaća je minimalna, 16 dolara na sat, a sve ostalo je napojnica. I ona je praktički obavezna, bilo 15, 20 ili 25 posto. I zato se konobari trude oko gosta. Puno mi pomaže i Neno Mladenović, splitski vaterpolist koji je već tri desetljeća kuhar u Hollywoodu, za njega je čuo gotovo svatko tko je bio u Los Angelesu. I susjedi su me dočekali raširenih ruku. Bez obzira na to što smo konkurencija, vlasnica susjednog bara dala mi je mnoge kontakte, a susjed koji drži pivnicu oduševio se kad je čuo da i mi otvaramo pa rekao: “Samo da nas je što više!” Ma, i da laže, lijepo je čuti (smijeh). Samo još da Snoop Dogg prereže vrpcu Monty’s Dog Beacha i krećemo na kupanje i u Long Beachu – zaključuje.