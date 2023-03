Davor Ćavar: Dekanić je aktivno iznosio svoju obranu, dobro je, pozitivan i svjestan situacije

Dan nakon što je određen jednomjesečni pritvor za župana Vukovarsko–srijemske županije Damira Dekanića za Večernji list je njegov odvjetnik Davor Ćavar rekao kako je sve to što se do sada dogodilo bilo očekivano s njihove strane. Kazao je i kako je rasprava o određivanju pritvora trajala duže nego uobičajeno, ali i da je sve to razumljivo s obzirom da je odluku trebalo dobro obrazložiti jer su se, kakva god ona bila, mogle očekivati žalbe ili branitelja pet osumnjičenih ili Uskoka.

- Poslije ovakve odluke suda mi ćemo se svakako žaliti jer smatramo da je ovaj predmet nije pravno osnovan nego da se radi o pritisku javnosti. Svjesni smo situacije i pritiska i javnosti i medija te nam je od početka bilo jasno da se može očekivati ovakva odluka – rekao je Ćavar govoreći o odluci suda u Osijeku.

VIDEO Uhićen vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić, troje policajaca i dva civila

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kako doznajemo, predloženo je 20-ak svjedoka koje treba ispitati poslije čega će, ako žalba ne urodi plodom, Dekanić i ostali biti pušteni iz pritvora da se brane sa slobode. Međutim, ostavlja i dalje nepoznato što su radili istražni organi jedanaest mjeseci tijekom kojih nisu pribavili sve potrebne iskaze. Kako nam kažu odvjetnici to je jednostavno tako, ljudi se privedu, žigošu, a tek onda se utvrđuje jesu li krivi ili ne.

- Kada je riječ o Damiru Dekaniću on je aktivno iznosio svoju obranu te i dalje osporava krivnju i sve što mu se stavlja na teret. Dobro je i pozitivno gleda na sve što se događalo. Svjestan je i situacije i pritiska javnosti – rekao je Ćavar govoreći o svome klijentu.

Dodaje kako on osobno smatra da je konačno pokretanje rasvjetljavanja slučaja dobro i za Dekanića koji je svih ovih jedanaest mjeseci znao da se provodi nekakva istraga i da će se nešto prije ili kasnije dogoditi.

- Nekako se taj slučaj morao zaključiti. Vjerujem da niti njemu nije bilo jednostavno raditi i djelovati sve ovo vrijeme. Očekujem kako bi ubrzo mogao biti pušten da se brani sa slobode – istakao će Ćavar.

Na kraju kaže i kako je ovo prvi slučaj da je Dekanićev odvjetnik, odnosno da je angažiran je bio kada se sve to dogodilo.

- Nije ranije niti imao potrebe za odvjetnikom jer nije niti imao nikakvih problema. Inače, mi se znamo iz grada. Na prošlim izborima sam mu, kao kandidat SDP-a, bio i suparnik u utrci za župana – zaključio je Ćavar.

VIDEO Milanović o Dekaniću: "Napiješ se, divljaš, strefiš auto s časnim sestrama i krivotvoriš izvješće"