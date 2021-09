Danska planira prisiliti migrante da rade: Dugotrajno nezaposleni morat će raditi 37 sati na tjedan

Neki migranti u Danskoj morat će raditi 37 sati na tjedan kako bi mogli dobiti socijalne naknade, objavila je u srijedu danska vlada.

To će se odnositi na one migrante koji su primali socijalne naknade tri do četiri godine i koji nisu dovoljno svladali danski jezik.

Danska premijerka Mette Frederiksen kazala je da se time izravno cilja žene koje nisu podrijetlom sa Zapada, a žive od socijalne pomoći. U utorak je predstavila reformski paket koji, među ostalim, uključuje odredbu o obvezi rada za dugotrajno nezaposlene.

Da bi i dalje mogli primati socijalne naknade, dugotrajno nezaposleni morat će odraditi 37 sati društveno korisnog rada, kao što je prikupljanje smeća, svaki tjedan. Mjera cilja u prvom redu imigrante koji teško ulaze na tržište rada.

Dobije li prijedlog većinu u parlamentu, lokalne vlasti bit će zadužene za dodjelu poslova nezaposlenima.

Predsjednik Nacionalnog udruženja općina, Jacob Bundsgaard, rekao je u srijedu da sumnja da je društveno koristan rad za nezaposlene migrante ispravno rješenje, prenio je Danski radio. "Iz iskustva govorimo da to ne omogućuje lakše zapošljavanje".

Danska je zadnjih godina više puta postrožila imigrantsku politiku. Sada ima neka od najstrožih pravila u Europi i želi zahtjeve za azilom svesti na nulu.

