Traži sestru blizanku: Dobili smo samo telegram, nema tijela, smrtnog lista, ni groba

Danka Vidaković (47) počela je potragu za svojom sestrom blizankom i ne vjeruje u tvrdnje kako joj je sestra preminula prije 47 godina, dan po rođenju. Danka već dvije godine živi u njemačkom selu Gerstetten kod Heidenhaima (Baden-Württemberg). Za Fenix Magazin ispričala je da je skupila je hrabrosti i počela potragu za sestrom jer puno je razloga zbog kojih ne vjeruje kako joj je sestra preminula.

– Osjećam, sumnjam i uvjerena sam kako je moja sestra negdje živa – kaže Danka koja je podrijetlom iz sela Ilova kod Kutine.

Da ima sestru blizanku i to jednojajčanu Danka je doznala slučajno. Imala je 15 godina i htjela podići rodni list u matičnom uredu. No, nije bila upisana na ime Danka Zukanović, već Nada Zukanović. Majka ju je napustila kad je imala samo šest mjeseci pa nju nije mogla pitati. Pitala je oca, a on joj je tada otkrio istinu o blizanki Nadi.

– Otac mi je rekao kako je moja sestra blizanka preminula samo dan po rođenju. Rodile smo se prerano u bolnici u Sisku, helikopterom smo prebačene u tadašnju Vinogradsku bolnicu a današnju bolnicu „Sestre milosrdnice“ u Zagrebu. Ja sam u bolnici ostala dva i pol mjeseca, a sestra je navodno preminu dan po rođenju. Bolnica je ocu poslala telegram kako je jedna od blizanki preminula. Koja, nisu mu napisali – govori Danka.

No, otac nije dobio smrtovnicu, ni tijelo bebe, a niti je znao kako je blizanka preminula. Prvi šok nakon tog saznanja zamijenio je osjećaj tuge jer njezina sestra nema groba. Nitko nije znao što se dogodilo, a Danka je željela znati.

– Cijela ta priča mi je bila pomalo čudna. Raspitivala sam se što se dogodilo, kako je umrla, ali otac nije znao. Majka me napustila pa s njom nisam puno o tome govorila, rekla je samo kako smo bile potpuno jednake. Baka mi je rekla kako su joj rekli da su u medicinske sestre u bolnici krivo priključile cjevčice na inkubator te je uslijed toga preminula. Dugo sam zamjerala ocu jer nije tražio bilo kakav dokument vezan uz moju sestru, ali onda sam odlučila sama potražiti odgovore. Tražila sam smrtovnicu, ali nisam uspjela naći, smrtovnica na njezino ime ne postoji. To znači da nije upisana u matičnu knjigu preminulih – govori Danka.

Danka se u međuvremenu udala u Lipovljane kod Kutine i tamo živjela 28 godina, a onda doselila u Njemačku. Počela je potragu za sestrom blizankom jer vjeruje da joj je sestra živa i da je oduzeta roditeljima prije 47 godina.

Uvjerena je kako nije sve onako kako su rekli njezinom ocu. Puno je puta bez razloga bila tužna, a sad vjeruje da je to zbog sestre.

– Kažu da su jednojajčani blizanci jako povezani i da sve osjete jedno od drugog pa zbog toga sumnjam da je moja sestra preminula. Vjerujem da je negdje živa i želim je pronaći. Pokrenula sam i potragu preko društvenih mreža i dat ću sve od sebe kako bih doznala što joj se dogodilo – govori Danka.