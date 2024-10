Danas sunčano, sutra stiže novo nevrijeme, evo gdje će biti najgore

Vrijeme će danas biti u većem dijelu zemlje pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Oblačnije u Gorskom kotaru i na sjevernom Jadranu gdje lokalno može pasti malo kiše. Ujutro uglavnom u unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u gorju mjestimice i jak, a na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura većinom između 18 i 23 °C.

Sutra pretežno sunčano uz postupan porast naoblake prema kraju dana. Oblačnije na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, poslijepodne i osobito navečer uz povremenu kišu, lokalno i pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, u gorju i jak, a na Jadranu će umjereno i jako jugo prema večeri još pojačati. Najniža jutarnja temperatura između 9 i 14, na Jadranu od 14 do 18 °C. Najviša dnevna uglavnom između 20 i 25 °C.

Za sutra je izdano žuto upozorenje za nekoliko regija zbog najavljenog grmljavinskog nevremena. Zbog jakog juga koje će puhati na snazi je narančasti alarm za Zapadnu obalu Istre, Kvarner i Kvarnerić, Velebitski kanal te Sjevernu Dalmaciju.

"U utorak i četvrtak na kopnu djelomice sunčano, pa i sunčanije, a uz više oblaka ponegdje kiša, uglavnom u gorskoj Hrvatskoj. U prvom dijelu srijede prolazno naoblačenje s kišom. pa i u obliku pljuskova, premjestit će se preko središnjih i istočnih krajeva. Puhat će umjeren, osobito u gorju i jak jugozapadni i južni vjetar, a u utorak na istoku prolazno jugoistočni. Od utorka još malo toplije. Na Jadranu djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, mjestimiče kiše bit će osobito na sjevernom Jadranu. Uz jače naoblačenje u noći na srijedu i u srijedu do sredine dana kiše i grmljavine bit će i u Dalmaciji, a lokalno su vjerojatni i obilniji pljuskovi. Puhat će većinom jako jugo, u srijedu prolazno okrenuti na jugozapadnjak. Dnevna temperatura podjednaka kao u ponedjeljak, a jutarnja.", prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Prema sedmodnevnoj prognozi vrijeme će i sredinom tjedna biti nestabilno, no temperature će se preko dana penjati i do 25 stupnjeva Celzijevih. U unutrašnjosi će za vikend doći do pada temperatura.

