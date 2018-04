Potpisan ugovor o izgradnji Pelješkog mosta: Ovo je povijesni dan za Hrvatsku!

Danas je u dubrovačkom hotelu Excelsior potpisan ugovor o izgradnji Pelješkog mosta između Hrvatskih cesta i kineskog konzorcija China Road and Bridge Corporation te ugovor za nadzor gradnje sa zajednicom ponuditelja u kojoj su Institut IGH, Centar za organizaciju građenja i Invest inženjering.

Na potpisivanju tih ugovora su i predsjednik Vlade Andrej Plenković, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, ministar državne imovine Goran Marić, ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac i ministar uprave Lovro Kuščević.

Predsjednik #VladaRH @AndrejPlenkovic sudjeluje u #Dubrovnik na potpisivanju ugovora za izgradnju Pelješkog mosta. Uz predsjednika Vlade su PPVRH i ministar @DamirKrsticevic, ministrica Gabrijela Žalac te ministri Oleg Butković, Goran Marić i Lovro Kuščević. pic.twitter.com/TrDPDTETNY — Vlada R. Hrvatske (@VladaRH) April 23, 2018

- Izgledom, ali i funkcionalnošću Pelješki most oplemenit će našu cestovnu infrastrukturu. Ovo je projekt kojim Hrvatska postaje jedinstvena. On je od strateškog i dugoročnog značenja. Važno je to za sve naše sugrađane u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Opskrba juga Hrvatske u turističkoj sezoni bit će brža, a isto tako proizvodi iz ovog kraja lakše će doći do ostalih dijelova Hrvatske. Pelješki most ostat će kao simbol dodane vrijednosti naših prvih godina članstva u EU - kazao je premijer Plenković uoči potpisivanja ugovora te dodao:

- Moram priznati da mi je bilo lijepo čuti da je predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker u svom govoru u Europskom parlamentu da se u Hrvatskoj gradi Pelješki most i sredstvima EU-a zato da bismo pomogli ravnomjernom regionalnom razvoju Hrvatske. Most će biti izgrađen sa punim uvažavanjem naše susjedne zemlje - BiH. Napravili smo iskorake u visini i raspona stupova na mostu kako bi BiH imala odgovarajući prostor za prolaz. Isto tako vjerujem kako će ovaj projekt biti uvod u bolju suradnju Hrvatske i Kine.

Predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić kazao je kako je most između kopna i Pelješca projekt koji će obilježiti našu generaciju.

- Potpisivanjem ugovora za izgradnju okončan je jedan od najsloženijih i najvrijednijih poslova koje su imale Hrvatske ceste. Došli smo do ostvarenja ideje kad je povezivanje juga Hrvatske posve izvjesno - kazao je Škorić.

Nakon što se okupljenima obratio Lu Shan, predsjednik Uprave China Road and Bridge Corporation, župan Dubrovačko-neretvanske županije, Nikola Dobroslavić, zahvalio se Europskoj komisiji koja je odlučila sufinacirati projekt sa 85 posto nepovratnih sredstava.

- Ovo je veliki dan za našu županiju, ali i za cijelu Hrvatsku! Kreće povezivanje dvaju dijelova Europske unije i Hrvatske. Ovo je važan geostrateški potez za našu zemlju - kazao je Dobroslavić.

Kineski veleposlanik Hu Zhaoming kazao je kako svjedočimo posebnom trenutku u hrvatskim i kineskim odnosima.

- Novo poglavlje naših odnosa je otvoreno. Naši politički odnosi okreću novu stranicu, a projekt pokazuje i političko povjerenje između naših zemalja. Kineska ulaganja u Hrvatsku povećana su više od sto puta, a prošle godine stiglo je i 60 posto više turista. Kineski konzorcij nije slučajno dobio posao izgradnje Pelješkog mosta, većina Hrvata vjeruje kako bi upravo Kina trebala biti najveći gospodarski partner u narednih deset godina - kazao je veleposlanik.

Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac izjavila je da je ovaj projekt usklađen za financiranje sa svim relevantnim strateškim dokumentima.

- Treba istaknuti naš operativni program konkurentnost i kohezija u ovom financijskom razdoblju i investicijski prioritet unaprijeđenje mreže. Upravo smo iz europskog fonda za regionalni razvoj za provedbu i financiranje ovoga projekta osigurali smo preko 357 milijuna eura. Radi se o najvećem pojedinačnom projektu prema odobrenim sredstvima financiranom iz ovog operativnog programa - kazala je.

- Današnjim potpisivanjem ugovora započet ćemo s prvom od četiri faze cestovnog povezivanja samog juga Hrvatske. Most će biti generator regionalnog i lokalnog razvoja te omogućiti teritorijalnu povezanost Hrvatske. Stoga je i EK porepoznala projekt kao strateški te ga poduprla u maksimalnom iznosu od 85 posto - dodao je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

Hrvatske ceste su dobile tri ponude na natječaju za gradnju Pelješkog mosta i u siječnju ove godine odabrale su ponudu kineskog konzorcija, po cijeni od 2,08 milijardi kuna (bez PDV-a). Početkom travnja je, pak, za nadzor nad izgradnjom mosta kopno-Pelješac s pristupnim cestama odabrana zajednica ponuditelja, u kojoj su Institut IGH, Centar za organizaciju građenja i Invest inženjering, koje su za to dale ponudu u iznosu od 49,4 milijuna kuna (bez PDV-a).

Ugovor s izvođačima radova za izgradnju mosta kopno-Pelješac s pristupnim cestama potpisat će predsjednik Upave Hrvatskih cesta Josip Škorić i opunomoćeni predstavnik konzorcija/zajednice ponuditelja Zhang Xiaoyuan. Ugovor o nadzoru nad izvođenjem radova na izgradnji mosta potpisat će predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić i predsjednik Uprave IGH Oliver Kumrić.