Danas je blagdan svete Lucije: Znate li zašto sijemo pšenicu?

Sveta Lucija u narodu se štuje kao zaštitnica slijepih i slabovidnih te općenito onih koji su oboljeli od bolesti očiju te onih koji pate od grlobolje i krvarenja. Nju se smatra i zaštitnicom pisaca, seljaka, sedlara i trgovaca, kovača i drugih. Štuje se 13. prosinca, a brojni vjernici hodočaste svake godine u baziliku svete Lucije koja se nalazi na Sirakuzi u Italiji nadajući se blagoslovu svetice.

Postoji mnoštvo običaja vezanih za svetu Luciju, a neki od njih postali su dio gotovo svakog doma u Hrvatskoj. Među njima, najpoznatije je upravo sijanje pšenice. Zrno simbolizira novi život, a zelene vlati vitalnost i snagu. Po tome kako zrnje proklija može se prognozirati kakva će biti ljetina. Ako loše klija, bit će mršava žetva.

Iako postoji veliki broj metoda sijanja pšenice kako bi što bolje izrasla, u narodu se uvriježila ona tradicionalna. Pšenica se stavi u malo vode preko noći, a onda se sljedećeg dana stavlja u posudicu sa zemljom. Kako bi klijanje bilo što uspješnije, posuda se stavlja na toplo mjesto s mnogo svjetla. Kako od Lucije do Badnjaka ima dvanaest dana, može se predvidjeti kakva će biti sljedeća godina: jedan dan kao jedan mjesec.

Jedan od najpoznatijih običaja vezan je upravo za neudane djevojke. One bi na dan sv. Lucije ispisivale 13 papirića s imenom momaka, a onda bi svakog dana po jedan neotvoreni papirić bacale u vatru. Mladić čije je ime napisano na papiriću koji bi otvorile na Božić bit će, prema vjerovanju, budući suprug.

Postoje dvije legende o svetoj Luciji. Ona je bila stvarna osoba i živjela je na prijelazu iz 3. u 4. stoljeće, piše Glas Koncila.

Prema prvoj legendi, ona je bila kći bogate obitelji koja je dogovorila brak. Međutim, kao dijete zavjetovala je svoje djevičanstvo. Njezina majka željela je da se uda. Kad se njezina majka se razboljela, njih dvije otišle su na hodočašće u Kataniju na grob sv. Agate. Tamo im se ukazala sveta Agata koja je izliječila bolesnu ženu koja je nakon toga, kao i njezina kći, postala kršćanka. Lucija je otkazala dogovoreni brak, no to se nije svidjelo njezinu zaručniku koji ju je prijavio lokalnom sucu. On je odredio da se Luciju odvede u javnu kuću i tako kazni. No nitko nije mogao pomaknuti Luciju s mjesta, a tada joj je krvnik mačem prerezao vrat.

Prema drugoj priči, sama si je iskopala oči i poslala ih zaručniku pa joj je Majka Božja zauzvrat dala najljepše oči.