Dalija Orešković – žrtva rušenja institucija koje rade svoj posao

Hrvatska ni više od 20 godina od svojega osamostaljenja nije u stanju graditi institucije i uvoditi standarde koji će trajati dulje od mandata jedne političke opcije. Tome u prvom redu nije dorasla vlast koja ima sve instrumente da podupre institucije, ali nažalost ni oporba koja se uglavnom bavi sama sobom.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa u pet je godina pod vodstvom Dalije Orešković utrlo put beskompromisnom, nepotkupljivom i nepristranom pristupu i vlasti i oporbi kada je trebalo procjenjivati jesu li dužnosnici u sukobu interesa. I nismo se trebali slagati sa svakom odlukom koju je to Povjerenstvo donijelo. Možda je u slučaju Tomislava Karamarka, s odmakom vremena, bilo preoštro u ocjeni potencijalnog sukoba interesa jer Hrvatska gubi arbitraže s MOL-om, ili je previše “zapelo” kada je riječ o plaćanju doktorskog studija predsjednice RH pa je i Fakultet političkih znanosti bio stao u obranu prava svoje studentice bez obzira na to što je ujedno i predsjednica države.

Podbacili SDP i Most

Ali Daliji Orešković baš nitko ne može zamjeriti da nije bila jednako oštra i beskompromisna prema svim dužnosnicima. Budući da se Povjerenstvo svojim radom prometnulo u tijelo koje je imalo gotovo unisonu potporu javnosti i da se jednako zamjerilo i vlasti i oporbi, a u cilju jačanja neovisnih institucija koje su svojevrsni društveni arbitar najpoštenije bi bilo da je mandat produljen svim ponovo kandidiranim članovima tog Povjerenstva. Međutim, od troje kandidiranih prošli su Davorin Ivanjek i Tatijana Vučetić, dok Dalija Orešković nije dobila zeleno svjetlo. I nije prvi put da politika eliminira ljude s integritetom, znanjem i rezultatima. I Boris Jokić, pokretač obrazovnih promjena i sinonim kurikularne reforme, s promjenom vlasti izgubio je lidersku poziciju u Ekspertnoj radnoj skupini za obrazovni kurikul. Još se pamti prosvjed 50.000 građana zbog kurikularne reforme, odnosno odlaska čelnika ERS-a jer nisu bili po volji novoj HDZ-ovoj vlasti. Ugledna i društveno cijenjena profesorica ustavnog prava Sanja Barić, saborski izbor za sutkinju Ustavnog suda, bila je izgubila jer se zamjerila SDP-u nakon što je kao jedna od petero ustavnopravnih stručnjaka savjetovala i dala za pravo predsjednici RH u parlamentarnoj blokadi nakon nacionalnih izbora 2015. godine. I Zoran Bahtijarević, omiljeni v. d. ravnatelja Klinike za dječje bolesti Zagreb (popularna Klaićeva), morao je napustiti tu poziciju unatoč tome što su ga cijenili i voljeli roditelji i mali pacijenti te bolnice. Jer tobože po propisima ne može biti ravnatelj ako nema titulu profesora ili docenta. I njega HDZ, očito, nije volio. I glumica Anja Šovagović Despot osjetila je kako žari šamarčina vlastite stranke (HDZ) jer su i ona i svi članovi Nadzornog odbora HRT-a smijenjeni zato što su upozoravali na malverzacije uprave HRT-a.

Istaknuli smo samo najizraženije primjere političke nadmoći nad uglednim pojedincima, no treba napomenuti da se svaka vlast ponaša po gotovo istom obrascu. I to je ono što Hrvatsku koči da napokon postane uređena zemlja u kojoj vladajuća politička opcija više neće biti dežurni kadija koji tuži i sudi sve one koji nisu iz njegova jata. Glasanje o šefici Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa prošlog je petka razotkrilo više stvari. Prvo, vladajući HDZ/HNS/nacionalne manjine prvi put nisu uspjeli izglasati zajednički prijedlog, odnosno Natašu Novaković, protukandidatkinju Daliji Orešković, u čemu je najviše pripomoglo tajno glasovanje. Drugo, oporba je pokazala totalnu nemoć jer su uspjeli skupiti samo 46 od moguća 73 glasa za Daliju Orešković. Naravno, nisu svi u oporbi ni htjeli podržati dosadašnju šeficu Povjerenstva (Zlatko Hasanbegović i vjerojatno cijeli njegov klub itd.), ali na glasanju se nisu pojavili ni svi zastupnici SDP-a kao ni Mosta.

Što dulje bez povjerenstva

Treće, u dijelu HDZ-a sumnjaju da su ih u glasanju “izdali” manjinci, ali pojedini ozbiljni izvori iz HDZ-a smatraju da su neki zastupnici iz vladajuće većine možda namjerno opstruirali glasanje kako bismo što dulje bili bez Povjerenstva. Četvrto, fijaskom s glasanjem vladajući su kompromitirali zaista kvalitetnu Natašu Novaković, direktoricu za radne odnose i ljudske potencijale u Hrvatskoj udruzi poslodavaca. Nataša Novaković nije se kandidirala za šeficu Povjerenstva uz mig HDZ-a, nego ju je HDZ podržao kao najbolju kandidatkinju nasuprot Daliji Orešković. Novaković jučer nije htjela baš ništa komentirati, pa tako ni odgovoriti na pitanje hoće li možda i ona, poput Dalije Orešković, povući svoju kandidaturu. Budući da je opcija da se šefica Povjerenstva bira u drugom, odnosno trećem krugu (čeka se još mišljenje Odbora za Ustav), postavlja se pitanje kakav će joj biti autoritet jer nije izabrana od prve. Ako i to propadne, onda će se natječaj za predsjednicu ponoviti, što znači da će RH još nekoliko mjeseci biti bez tog važnog tijela. Četvero izabranih članova, naime, ne može sazvati sjednicu niti raditi bez predsjednika.