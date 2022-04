'Da nije bilo Perkovića i Mustača, ne bi postigli ovo. Ja sam odavno proglašen izdajnikom, time se ponosim'

Danas je objavljeno da se hrvatski general Luka Džanko pridružio inicijativi kojom se predsjednika Zorana Milanovića traži za pomilovanje Josipa Perkovića i Zdravka Mustača, a sada je to i komentirao.

- Prije nego kažem, zbog čega sam se odlučio na to, želim reći da mi je žao svake žrtve pa i Stjepana Đurekovića. Međutim, njegovo stradanje ne može se mjeriti sa stradanjem Brune Bušića, u pitanju je domoljublje, u detalje ne bih - rekao je Džanko za N1 te nastavio:

- Pridružio sam se kolegama, Miljavcu posebno, Gotovini kao njegov zamjenik, Domazetu kao stručnjaku obavještajcu i ostalim generalima iz desnih svjetonazora. U vrijeme Bljeska i Oluje kao zapovjednik zbornog područja Bjelovar, gospodin Perković je puno pomogao da mi uspješno izvedemo i Bljesak i Oluju u zapadnoj Slavoniji. Primjera radi, meni kolega Domazet šalje obavještajne podatke koji su bili ključni u operaciji Bljesak i kaže mi: ‘Luka, ovo ti šalje Perković, računaj da je to sigurno i postupi tako’. To su bili ključni podaci da mi u Bljesku uspijemo osloboditi zapadnu Slavoniju i ući u Okučane.

Rekao je i da je dovoljno što je 'vrhovni zapovjedni Franjo Tuđman rekao da su ti ljudi ključni'.

- Oni su postali brigadiri i oni su se uspjeli suprotstaviti vrlo stručnoj obavještajnoj službi jugovojske. Da njih nije bilo, oni su bili toliko snažni i jaki, mi ne bi postigli ovo što smo postigli i smatram da su oni to zaslužili. Suprotstavili su se onome što oni znaju i onome što može kontrirati njima i uspjeli u onome što smo uradili - rekao je.

Komentirao je i svoj odnos s predsjednikom Milanovićem.

- Predsjednik Milanović je vrhunski političar, što je radio, ne znam, s njim se nisam čuo od Bljeska i žao mi je što se nismo čuli jer se moja udruga Vedra suprotstavila nekim njegovim istupima. Kako je on to shvatio prema meni kao generalu, njegovom poznaniku, to je njegovo, nije moje.

Na pitanje boji li se da će ga proglasiti izdajicom, odgovara:

- Ja sam davno proglašen izdajnikom, ali ja se time ponosim jer znam što sam dao za Hrvatsku, Ja sam time sve jači i jači.

