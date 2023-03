Čudesan pothvat liječnika iz KB Dubrava: Tinejdžeru spasili odrezanu šaku

Mladić (17) iz Kaštela prilikom izrade košnice pilom si je prerezao šaku, a liječnici iz KB-a Dubrava su, zahvaljujući brzom timu i intervenciji, uspješno spasili mladićevu šaku, javlja HRT. "Bili su amputirani praktički svi prsti i palac. Pokušalo se dijete transportirati s helikopterom, ali zbog vremenskih uvjeta to nije bilo moguće, i onda ga se transportiralo kolima hitne pomoći u pratnji liječnika koji ga je primio u Splitu", rekao je predstojnik Klinike za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju, KB Dubrava, Rado Žic. Njega je poziv kolege iz splitske bolnice malo prije ponoći dignuo iz kreveta i vratio na posao.

Vrijeme je igralo ključnu ulogu, a operacija je trajala pet sati. Specijalist plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije u KB Dubrava, Božo Gorjanc, objasnio je da je riječ bila o destruktivnoj ozljedi s oštećenjem svih tkiva te da je bilo potrebno dosta strpljenja i umijeća za ovaj pothvat. U tome su i uspjeli, jer mladić već danas može micati prstima.

Ivica Lukšić, ravnatelj KB Dubrava, pojasnio je da je delikatno što takve operacije nisu predvidljive. "To su operacije koje se uvijek u principu rade ili noću ili u vrijeme kada to situacija zahtjeva, traže izuzetno dobru organiziranost i naravno sposobnost cijelog tima. To bi usporedili s avionom. Ne može avion poletjeti, vi ste pilot, ali ne može on poletjeti ako nije sve zadovoljeno. Znači od prijevoza, transporta, zaprimanja", objasnio je. Ovo je samo jedan u nizu svjetskih uspjeha Kliničke bolnice Dubrava - samo u prva dva mjeseca ove godine uspješno su transplantirali osam srca - što je apsolutni rekord od kada se taj program provodi.

