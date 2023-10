CNN tvrdi: 'Samo jedan dan prije napada Hamasa u Izraelu se oglasila CIA'

Najmanje dva upozorenja stigla su od američkih obavještajaca uoči velikog napada Hamasa u Izraelu da bi moglo doći do sukoba toj zemlji, doznaje CNN iz dobro upućenih izvora. Naime, nakon što je CIA još 28. rujna upozorila, na temelju svojih podataka, da Hamas sprema lansirati napade preko granice, jasne naznake mogućeg sukoba poslali su u drugom izvješću i 6. listopada, samo jedan dan prije nego što je Hamas izveo napade u kibucima uz granicu Pojasa Gaze te na rave festivalu. Kako tvrde izvori za američki medij, ipak nije bilo nikakvih konkretnih navoda o brojkama i opsegu mogućeg Hamasovog napada u tim izvješćima. S obzirom na važnost situacije, Izrael i Gaza trenutno su dijelom svakodnevnih obavještajnih brifinga za visoke dužnosnike, no izvor tvrdi kako je najveći problem to što realno ništa od navedenog u izvješćima ''nije bilo novo''.

- To je nešto što se već tradicionalno pretvorilo u normu između Hamasa i Izraela. Mislim da je najveći problem bio u tome što su svi vidjeli ta izvješća i rekli: 'Pa da, naravno, samo mi znamo kako će to izgledati' - objasnio je izvor. Osim toga, viši dužnosnik jedne arapske zemlje u regiji kazao je kako je njihova država kontinuirano raspravljala s SAD-om i Izraelom o bijesu Palestinaca i kako je on sve veći. - Nikada nisu slušali, iako smo ih upozoravali - kazao je. Drugi diplomat s Bliskog Istoka, inače stacioniran u Washingtonu, također je kazao kako je njihova vlada kontinuirano upozoravala na gomilanje vojske i opreme Hamasa.

- Oružje koje postoje u Gazi nikome nisu ni u primisli. Oružje koje se također nalazi u Zapadnoj obali, a koju ima Hamas, također postaju veliki problem, kao što je veliki problem i kontrola Hamasa nad tom regijom. Ovo sve se spominjalo u svim sastancima posljednjih godinu i pol - objasnio je diplomat.

Usprkos svim upozorenjima, ništa na kraju nije bilo od pomoći tog 7. listopada kada je više od tisuću Hamasovih boraca upalo u Izrael i usmrtilo više od 1.300 osoba, te zarobilo više od 100. Za većinu američkih i Izraelskih dužnosnika očekivanja su bila poprilično podcjenjujuća: mislili su kako će se raditi o još jednom manjem napadu.

- Da smo znali ad da planiraju napad na našeg saveznika, naravno da bismo ih upozorili - objasnio je ranije ministar obrane Lloyd Austin. Unatoč jasnim znakovima, Izrael nije uspio uvidjeti da se sprema napad, a CNN navodi kako je jedan od mogućih razloga bila činjenica da su militanti Hamasa koristili staromodne načine - sastajanje uživo i nekorištenje mobitela kao sredstva komunikacije. Ipak, prenosi medij izjave dužnosnika, moguće je i kako Izrael jednostavno nije smatrao da je Hamas realna prijetnja.

- Postojali su brojni pokazatelji kako je Hamas promijenio položaje, a i u javnim nastupima su počeli zauzimati nasilniji stav - poručio je dužnosnik, dok svi ostaju zapanjeni onime što se dogodilo, kao i Hamasom koji je, tvrde, nadmašio vlastite mogućnosti.

