Cimerica poginule studentice: 'Čula sam strašne zvukove s ceste, nisam ni slutila što se dogodilo'

U teškoj prometnoj nesreći, koja se jučer oko 10.20 sati dogodila u Lovranu, poginula je 22-godišnja pješakinja. Opatijska policija provela je kriminalističko istraživanje nad vozačem (41) kojega sumnjiči da je ne održavajući naprave za rad u ispravnom stanju i ne postupajući po propisima ili tehničkim pravilima o zaštitnim mjerama, iz nehaja prouzročio smrtno stradavanje i ozljeđivanje pješakinja. Naime, Policijska uprava primorsko-goranska navodi kako je u nesreći ozlijeđena 28-godišnja pješakinja, dok druga 22-godišnjakinja nije zadobila tjelesne ozljede.

"Osumnjičeni je navedenog dana upravljao teretnim vozilom (kamionom s pumpom za beton), krećući se iz smjera Medveje prema Opatiji, kada je na području Lovrana uslijed neodgovarajućeg osiguranja pokretnog dijela teretnog vozila došlo do izvlačenja metalnog stabilizatora tzv. noge, a potom i smrtnog stradavanja i ozljeđivanja pješakinja, koje su se u tom trenutku kretale nogostupom u istom smjeru kao i spomenuto teretno vozilo", opisala je policija te dodala:

"Po završetku kriminalističkog istraživanja 41-godišnjak je kazneno prijavljen nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje da je počinio teška kaznena djela protiv opće sigurnosti, a u svezi s kaznenim djelom dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom te je predan pritvorskom nadzorniku".

VIDEO Užasne scene u Lovranu: Kamion naletio na troje, djevojka preminula, druga se bori za život

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Djevojka poginula u nesreći bila je studentica iz Daruvara. Njezina je cimerica za 24sata ispričala kako su bile bliske prijateljice te zajedno studirale. Ona je 22-godišnjakinju i druge djevojke čekala da nakon ispita odu na kavu.

"Izašla sam iz auta i čekala cure u kafiću. One su tražile parking i trebale mi se pridružiti za nekoliko minuta. Čekala sam, ali nisu stizale. Odjednom sam čula neke strašne zvukove s obližnje ceste, nisam ni slutila što se dogodilo. Tad me je nazvala jedna od njih i rekla da se dogodila nesreća. Promrmljala je da nešto nije u redu, ali u tom prvotnom šoku vam ne znam ni sad ponoviti što mi je točno rekla. Odmah sam otrčala nekoliko metara dalje, do mjesta nesreće, no nisu mi dali blizu. Plakala sam i bila u potpunom šoku", kazala je shrvana djevojka.