Cijene u nebu: Korčulanin ostao u šoku kada je vidio koliko košta paket jaja u trgovini

Cijene hrane neprestano rastu, a jedna od namirnica koja je jako poskupila su jaja. Cijena paketa od 10 jaja u trgovinama je trenutačno od 2,5 do 3 eura, no to ne vrijedi za otoke.

Slobodnoj Dalmaciji javio se čitatelj iz Vela Luke na Korčuli koji je paket od 10 jaja platio u jednom velikom domaćem trgovačkom lancu čak 4,99 eura. Naime, paket jaja je 37,5 kuna, odnosno jedno jaje košta 3,75 kuna.

Kako smo pisali u Premiumu Večernjeg lista, Hrvatska je među top 5 europskih zemalja koje bilježe najveći rast cijena konzumnih jaja. U siječnju ove godine, u odnosu na siječanj 2021., jaja su u nas bila 72% skuplja – cijene su više nego kod nas rasle samo u Mađarskoj (99%), Slovačkoj (108%), Češkoj (88%) i Bugarskoj (95%). Najmanji rast cijena zabilježen je u Norveškoj i Švicarskoj – 9, odnosno 8 posto. U susjednoj Sloveniji jaja su poskupjela 27, a u Italiji 22 posto.

