Cijelo postojanje neovisne države ovisilo je o Führeru i Duceu

Dana 29. listopada 1922. godine završio je fašistički Marš na Rim, samo dva dana kasnije premijer je postao Benito Mussolini, a Italija je u povijesti ostala zapamćena kao kolijevka fašizma. Večernji list, upravo u povodu stote obljetnice rađanja te ideologije, a potom i ostalih totalitarističkih režima koji su odveli Europu do najsmrtonosnijeg rata u povijesti, objavljuje specijal "Sto godina fašizma".

U njemu Večernjakovi autori i stručnjaci donose detaljne analize relevantnih tema te, iako smatram da je Večernjakov tim napravio odličan specijal, u ovoj uvodnoj riječi moram naglasiti da bih zapravo voljela da ovaj magazin nikada nije nastao. Da se ništa od ovdje opisanog nikada nije dogodilo i da povijest 20. stoljeća ne nosi crnu mrlju koja se i dalje nadvija nad nama. Da ne moramo znati što su fašizam, nacizam i staljinizam, logori i gulazi, plinske komore i genocid. Ali moramo, a dva su glavna razloga za to. Prvi je taj što su se svi ti užasi uistinu dogodili, koliko se god to na trenutke činilo nevjerojatnim, a povijest je važno shvatiti i od nje se ne smije okretati glava.

"U razdoblju druge Jugoslavije pisanje o NDH bilo je opterećeno ideološkim pristupom i političkim prosudbama koje su je obilježile kao neprijateljsku tvorevinu. O njoj se pisalo sa stajališta pobjedničke partizanske borbe predvođene Komunističkom partijom Jugoslavije. Pritom je uočljiva izrazita tendencija – posebno političkih ljudi – da se NDH, naglašavanjem njezinih negativnih obilježja i postupaka njenih vodećih ljudi, prikaže u što lošijem svjetlu. Međutim, NDH je dio novije hrvatske povijesti, i to upravo onaj koji je umnogome utjecao na položaj Hrvatske i hrvatskog naroda poslije Drugog svjetskog rata. Nasuprot nekadašnjim pojavama sotonizacije NDH, u novije vrijeme se susrećemo s pojavama glorifikacije te države", navodi povjesničar Hrvoje Matković u knjizi "Povijest Nezavisne Države Hrvatske" kojom je dao svoj doprinos objektivnom utvrđivanju pravog povijesnog značenja ove tvorevine u kontinuitetu povijesnog događanja.

Foto: PIXSELL/Ullstein History

A povijesni kontekst je sljedeći – poslije napada Njemačke i Italije na Jugoslaviju 6. travnja 1941. i početka ratnog stanja, njemačke trupe ubrzo su stigle nadomak Zagreba. Samo četiri dana kasnije Slavko Kvaternik je, 10. travnja 1941., dok su njemačke postrojbe ulazile u Zagreb, na Radiopostaji Zagreb pročitao proglas o uspostavi Nezavisne Države Hrvatske: "Hrvatski narode! Božja providnost i volja našeg saveznika te mukotrpna višestoljetna borba hrvatskog naroda i velika požrtvovnost našeg poglavnika dr. Ante Pavelića te ustaškog pokreta u zemlji i inozemstvu odredili su da danas, pred dan uskrsnuća Božjeg sina uskrsne i naša Nezavisna Država Hrvatska. Pozivam sve Hrvate, u kojem god mjestu oni bili, a naročito sve časnike, podčasnike i momčad cjelokupne oružane snage i javne sigurnosti, da drže najveći red i da svi smjesta prijave zapovjedništvu oružane snage u Zagrebu mjesto gdje se nalaze, te da cijela oružana snaga smjesta položi zakletvu vjernosti Nezavisnoj Državi Hrvatskoj i njenom poglavniku. Cjelokupnu vlast i zapovjedništvo cjelokupne oružane snage preuzeo sam danas kao opunomoćenik poglavnika. Bog i Hrvati! Za dom spremni!"

Kvaternik je proglasio NDH u ime budućeg poglavnika Ante Pavelića, koji se još nalazio u Italiji, a 15. travnja 1941. oko četiri sata ujutro Pavelić je s pratnjom napokon stigao u Zagreb. Proglašenje Nezavisne Države Hrvatske uslijedilo je kao rezultat dogovora ustaške skupine u Zagrebu i njemačkih predstavnika. No njemački ministar vanjskih poslova Von Ribbentrop napisao je: "U pogledu daljeg razvoja hrvatskog pitanja naša je namjera da Italiji potpuno prepustimo prednost." Dakle, hrvatski prostor ostao bi u sferi Italije, prema ranijem njemačko-talijanskom dogovoru.

Sastav prve vlade NDH bio je sljedeći – predsjednik vlade i ministar vanjskih poslova bio je dr. Ante Pavelić, koji je ujedno i poglavnik, a to znači šef države. Potpredsjednik je bio dr. Osman Kulenović; ministar hrvatskog domobranstva i ujedno zapovjednik vojske Slavko Kvaternik (ujedno i zamjenik poglavnika); ministar pravosuđa dr. Mirko Puk; ministar unutarnjih poslova dr. Andrija Artuković; ministar zdravstva dr. Ivan Petrić, ministar narodnog gospodarstva dr. Lovro Sušić, ministar bogoštovlja i nastave dr. Mile Budak; ministar šuma i ruda ing. Ivica Frković; ministar udružbe dr. Jozo Dumandžić; predsjednik zakonodavnog povjerenstva dr. Milovan Žanić. Nakon što je sastavio vladu, Pavelić je imenovao i nekoliko ključnih dužnosnika za funkcioniranje nove vlasti. Za ravnatelja Ravnateljstva za javni red i sigurnost imenovan je Eugen Dido Kvaternik, za zapovjednika Ustaške vojnice Juco Rukavina, a za pomoćnika ministra vanjskih poslova dr. Mladen Lorković. Povjerenikom za Bosnu postao je Jure Francetić, za Hercegovinu Ivo Herenčić i Mijo Babić, a za Liku Ivan Devčić Pivac.

Prvi zakonski akt, koji je poglavnik potpisao 17. travnja, bila je Zakonska odredba za obranu naroda i države. Odmah nakon proglašenja NDH 10. travnja, Slavko Kvaternik uputio je Hitleru brzojav kojim ga je zamolio za priznanje netom proglašene hrvatske države. Pavelić je također uputio brzojav Hitleru u kojem mu u trenutku ulaska njemačkih jedinica u Hrvatsku iskazuje svoju zahvalnost i odanost te ujedno ističe da će NDH vezati svoju budućnost s europskim novim poretkom koji su stvorili Führer i Duce. Kada je Pavelić, odmah po dolasku u Zagreb, uputio i Mussoliniju brzojav u kojem ga moli za priznanje NDH, Mussolini se načelno složio s potrebom priznanja, ali je postavio pitanje Dalmacije.

Njemačko i talijansko priznanje NDH uslijedilo je 15. travnja, a iskazano je u brzojavima koje su Hitler i Mussolini uputili Paveliću. U svom brzojavu Hitler kaže: "Za mene je posve osobita radost i zadovoljstvo što Vam mogu izjaviti da Njemački Reich priznaje Nezavisnu Državu Hrvatsku u času kada je hrvatski narod našao svoju dugo željenu slobodu kroz pobjedonosno prodiranje četa sila Osovine." Mussolini pak navodi: "S najvećim zadovoljstvom pozdravljam novu Hrvatsku, koja je sebi danas izvojštila dugo željenu slobodu, kada su sile Osovine uništile umjetno stvorenu Jugoslaviju."

U svibnju 1941. vlada NDH osnovala je Hrvatsku državnu banku, kojom je nastojala stvoriti privid gospodarske samostalnosti. Uspostavljena je i vlastita novčana jedinica NDH pod nazivom kuna, a zamjena jugoslavenskih dinara za kune obavljala se postupno. Kada je riječ o unutarnjem uređenju, u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj nije bilo izabranih predstavničkih organa vlasti (izabrane skupštine) ni u općinama, ni u kotarima, ni u velikim župama. Nije bilo ni izabranog Sabora pa je dana 24. siječnja 1942. objavljena poglavnikova odredba o sazivu Hrvatskog državnog sabora, ali ne i o izboru narodnih zastupnika. Tko će doći u Sabor, odredio je poglavnik tom zakonskom odredbom.

Foto: PIXSELL/Ullstein History

Kada je proglašena Nezavisna Država Hrvatska, zagrebački nadbiskup dr. Alojzije Stepinac posjetio je Slavka Kvaternika, a zatim i poglavnika dr. Antu Pavelića po njegovu dolasku u Zagreb. Vrh Katoličke crkve u Hrvatskoj pozdravio je pojavu nove države, kako to nepobitno proizlazi iz poslanice nadbiskupa Stepinca, objavljene potkraj travnja 1941. godine. Obraćajući se tom poslanicom katoličkim svećenicima u NDH, Stepinac im je uputio poziv na uzvišeni rad na čuvanju i unapređenju hrvatske države. Stepinac je već potkraj travnja 1941. obavijestio Pavelića da je poduzeo korake da dođe do prvog kontakta između Svete Stolice i Nezavisne Države Hrvatske. No papa Pio XII. uzvratio je da inicijativa za uspostavljanje diplomatskih odnosa treba doći od vlade NDH pa je Pavelić u svibnju 1941. i uputio pismo papi, u kojem izražava duboku vjernost Svetoj Stolici i moli priznanje NDH. Međutim, Vatikan je NDH priznao samo de facto, a ne i de iure.

No crkveni vrh na čelu s nadbiskupom Stepincem u sljedećim je zbivanjima imao i zamjerki na postupke ustaškog režima pa ih je u više navrata dostavio i samom poglavniku. Zauzimanje nadbiskupa Stepinca za ljude koji su ustaške vlasti progonile kao državne neprijatelje, a naročito Židove i Srbe, Pavelić nije podnosio pa je svoju netrpeljivost prema nadbiskupu na određen način i iskazivao. Jedan od primjera je nepozivanje Stepinca u protokolarnim prigodama kad je nazočnost predvodnika Crkve bila očekivana. Kada je riječ o odnosima nadbiskupa Stepinca i ustaške vlasti, valja podsjetiti i na pismo koje je nadbiskup uputio poglavniku Paveliću u veljači 1943. godine. Zgražajući se nad onim što se događa u Jasenovcu, Stepinac u pismu poručuje Paveliću: "Čitav jasenovački logor je sramotna ljaga za Nezavisnu Državu Hrvatsku."

Prve zakonske odredbe donesene u NDH odnose se na očuvanje čiste hrvatske nacije i čistog hrvatskog životnog prostora. Već 17. travnja 1941. objavljena je Zakonska odredba za obranu naroda i države u kojoj se povreda časti i životnih interesa hrvatskog naroda ili ugrožavanje opstanka NDH i državne vlasti kvalificira kao zločin veleizdaje za koji se predviđa kazna smrti. Drugi aspekt unutarnjeg ustrojstva i političke prakse NDH ogleda se u zakonskim odredbama s izrazitim obilježjem rasne netrpeljivosti. Rasna politika od početka se izgrađivala u pravni sustav koji je u svom krajnjem ostvarenju trebao dovesti do čistog hrvatskog životnog prostora. U tome su rasni zakoni NDH bili podudarni s onima nacionalsocijalističke Njemačke. Jer, u granicama NDH gotovo trećina stanovništva bila je srpske nacionalnosti. Odmah po uspostavi NDH u tisku je počela politička promidžba protiv Srba, a na javnim skupovima ustaški dužnosnici i članovi vlade, tumačeći politiku nove države u odnosu na Srbe, poticali su netoleranciju. Tako je, primjerice, Mile Budak u govoru u Slavonskom Brodu rekao: "Mi imamo ne samo pravo nego i dužnost tražiti od ovdašnjeg pravoslavnog življa da taj živalj uvidi što jest i da se prema tome snađe. Imamo zato pravo govoriti, ako je tko Srbin, ima Srbiju, i to je njegova domovina."

Benito Mussolini

No nije se ostalo samo na verbalnim izjavama. Srbi su odmah od početka bili izloženi raznim mjerama konkretnih pritisaka i šikaniranja. Zabranjena je upotreba ćirilice, ukinut je naziv srpsko-pravoslavna vjera (a uveden grčko-istočna), izdana je naredba o ograničavanju kretanja Srba u mjestima boravka te naredba o promjeni naziva pojedinih mjesta koja su u imenu imala srpsko obilježje. U Zagrebu je redarstvo početkom svibnja 1941. zabranilo kretanje Srba noću, a istodobno je izdalo naredbu o iseljenju Srba iz stanova u sjevernom dijelu grada, odnosno iz četvrti najvišeg standarda. U nekim mjestima građani pravoslavne vjere morali su nositi plave trake s velikim slovom "P". Svim tim mjerama pridružila su se i sve učestalija otpuštanja Srba iz službe, hapšenja i oduzimanja njihove imovine. Hapšenja su posebno zahvatila Srbe koji su se isticali u javnom i političkom životu bivše Jugoslavije, intelektualce i pravoslavne svećenike. U tom razdoblju ustaške su vlasti pristupile i prisilnom masovnom iseljavanju Srba, čak i prije nego što su o tome donesene zakonske odredbe.

Također, i prije uspostave NDH, ustaški je pokret u svoje ideološke osnove ugradio antisemitizam. Ustaški poglavnik Ante Pavelić u svom spisu “Hrvatsko pitanje” iz 1936. označio je židovstvo kao neprijatelja hrvatskog oslobodilačkog pokreta. Nakon uspostave NDH ustaške su vlasti ubrzo radile na donošenju rasnog zakonodavstva i drugih protužidovskih mjera s ciljem potpunog uništenja Židova u Hrvatskoj. Na području NDH u tom je trenutku bilo i oko 36.000 Židova, a od toga ih je u Zagrebu živjelo oko 12.000. U proljeće i ljeto 1941. ustaške su vlasti donijele brojne mjere protiv Židova, izvrgavajući ih neljudskim i ponižavajućim postupcima. Tako je, primjerice, naređeno njihovo obilježavanje uočljivim oznakama pa su svi morali nositi žute trake sa židovskom zvijezdom, ograničeno im je kretanje, zabranjeno posjećivanje kina i javnih kupališta… U Zagrebu su također svi morali napustiti sjeverni dio grada i preseliti se u ostale gradske četvrti. Židovi su masovno otpuštani iz javnih službi i poduzeća, a zadržani su samo oni bez kojih se nisu mogle obavljati neke djelatnosti.

Politika nacionalne i rasne netrpeljivosti u NDH rezultirala je osnivanjem koncentracijskih logora koji su bili mjesta zatočenja i likvidacije Židova, Srba i Roma, ali i Hrvata neprijateljski raspoloženih prema ustaškom režimu. Osnivanje i nadzor nad logorima bili su u nadležnosti Ustaške nadzorne službe (UNS), kojoj je na čelu bio Eugen Dido Kvaternik.

Potkraj studenoga 1941. objavljena je Zakonska odredba o upućivanju nepoćudnih i pogibeljnih osoba na prisilni boravak u sabirne i radne logore pa je time naknadno stvorena i zakonska osnova za uhićenja. Glavni i najveći logor u NDH bio je u Jasenovcu, osnovan u ljeto 1941., a već je iduće godine znatno povećan. U njemu su se vršile i masovne likvidacije zatočenika, a broj se popeo na desetke tisuća ljudi.

I nakon kapitulacije Italije NDH nastavlja čvrstu povezanost s Njemačkom. Dapače, glavna osnovica službene ustaške politike bila je održanje NDH isključivo s ustaškom vlašću i s osloncem na Njemačku. Međutim, razvoj događaja i stanje na bojištima upućivali su sve više na bezizglednost njemačke pobjede. Dok su na južnom, zapadnom i istočnom bojištu početkom 1945. njemačke snage uzmicale, bilo je očito da se Drugi svjetski rat bliži kraju. I na Balkanu je njemačka vojska bila u povlačenju, dok su Titove partizanske jedinice bile u stalnom brojčanom porastu,

Potkraj travnja 1945. situacija za NDH bila je vrlo tmurna i poraz ustaške države bio je neizbježan. Nijemci su se užurbano povlačili, a partizanske snage zauzimale su sve više hrvatskog teritorija i približavale su se Zagrebu. Poglavnik je 6. svibnja 1945., s vladom i ostacima ustaških i domobranskih jedinica napustio Zagreb, povlačeći se prema austrijskoj granici, a nakon nekog vremena Pavelić se preko Atlantika prebacio u Južnu Ameriku, u Buenos Aires u Argentini, a s godinama i u Madrid. Tisuće bjegunaca u ustaškoj odori čekala je drugačija sudbina. U dugim kolonama, čim su prešli austrijsko-slovensku granicu, nad njima su izvršeni masovni masakri kod Dravograda i Maribora, a pojedine skupine vojnika okrutno su pogubljene i u nekim slovenskim mjestima zajedno sa slovenskim domobranima, crnogorskim jedinicama i četničkim skupinama, koje su se također povlačile kroz Sloveniju i koje su Englezi predali partizanima. Svi oni koji su preživjeli ubijanje kod Dravograda i Maribora, kao i na drugim mjestima, morali su poći na Križni put.

U konačnici, četiri godine NDH, zaključuje povjesničar Hrvoje Matković, valja promatrati u širokom kontekstu povijesnih procesa na hrvatskim prostorima, poglavito u kontekstu uzroka i posljedica tih procesa. Ona je, kaže, nesumnjivo bila pokušaj rješavanja hrvatskog pitanja uspostavom vlastite, neovisne hrvatske države.