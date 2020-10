Novi detalji uhićenja u trgovačkom centru: Uhićen iznuđivač 's metkom u cijevi'

Zagrebačka policija u subotu je potvrdila da je u četvrtak poslijepodne u trgovačkom centru u Novom Zagrebu uhitila naoružanog muškarca (30) zbog iznuđivanja 34-godišnjaka, uz čemu je navodno sudjelovao i 29-godišnjak te još dvojica pomagača.

Spektakularno uhićenje iznuđivača s metkom u cijevi, kako su ovaj događaj opisali mediji, dogodilo se u četvrtak u Arena centru nakon što mu je 34-godišnjak dao označene novčanice.

"Uz uporabu sredstava prisile, osumnjičeni je priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje. Prilikom uporabe sredstva prisile, uhićenja i privođenja nije bilo ozlijeđenih osoba, a sve je provedeno krajnje obzirno i profesionalno s aspekta same akcije i sigurnosti svih građana", izvijestila je policija.

Dodaju da su istog dana u večernjim satima, uhićen i 29-godišnjak kod kojega su pritom pronađena dva pištolja s pripadajućim spremnicima i streljivom, a dan kasnije i dvojica osumnjičenih pomagača u dobi od 40 i 32 godine. Svi su predani i pritvorskom nadzorniku te prijavljeni Općinskom državnom odvjetništvu u Novom Zagrebu.

Kriminalističkim istraživanjem policija je otkrila da je iznuđivanje krenulo nakon što je 34-godišnjak u svibnju od 30-godišnjaka kupio automobil uz dogovor da će mu ga isplatiti za tri mjeseca.

Kako u dogovorenom vremenu nije skupio novac zatražio je odgodu plaćanja za još mjesec dana, a prije isteka tog roka 30-godišnjak ga počinje svakodnevno nazivati i požurivati isplatu.

Kako bi vratio barem dio duga odlučio se na hitnu prodaju automobila, nakon čega je prijatelja zamolio da iznuđivaču vrati novac. No, on novac nije htio uzeti jer u koverti nije bio "dogovoreni iznos". Nasilje se nastavilo prošlog tjedna u Zadru gdje su osumnjičeni došli do automobila u kojem je 34-godišnjak bio s djevojkom te ga nakon prijetnji pretukli.

Sedam dana kasnije, 22. listopada, na iznuđivačev zahtjev su se našli u trgovačkom centru gdje je 30-godišnjak uhićen.