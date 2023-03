Četiri naleta na divljač koja je pretrčavala cestu

Na međimurskim prometnicama jučer su evidentirana čak četiri naleta vozilima na divljač koja je pretrčavala kolnik, i to na prometnicama u Nedelišću, Vučetincu, između Peklenice i Vratišinca te Donjeg Vidovca i Svete Marije. Radilo se srnećoj divljači. - Divljač u svojoj dnevnoj i sezonskoj migraciji prelazi prometnice svih kategorija, od lokalnih cesta pa čak do autocesta, čime se povećava opasnosti od naleta vozila na divljač. Tijekom cijele godine policija evidentira takve štetne događaje u prometu, a posebno je to izraženo u hladnije doba godine, odnosno tijekom jeseni i zime.

Kako bi se izbjegli ovakvi događaji te neugodnosti zbog šteta koje nastaju naletom vozila na divljač, potrebno je pridržavati se prometnih propisa glede ograničenja brzine kretanja vozila, predviđati moguće opasnosti i pratiti znakove upozorenja "divljač na cesti", koji označavaju područje na kojima divljač često prelazi preko ceste - kažu u Policijskoj upravi međimurskoj i upućuju apel svim sudionicima u cestovnom prometu da prilagode brzinu kretanja stanju i uvjetima na cesti te da poštuju prometna pravila i postavljenu prometnu signalizaciju kako bi sigurno stigli na svoja odredišta.

>> VIDEO: Kako uštedjeti na cestarini na dijelu autoceste Zagreb-Macelj?