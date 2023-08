Carski pingvini ugroženi zbog gubitka leda na Antarktici

Rekordan gubitak morskog leda na Antarktici dramatično utječe na opstanak carskih pingvina, rekli su znanstvenici. Prošlogodišnje povijesno niske razine leda oko Antarktičkog poluotoka dovele su do toga da vjerojatno nijedno mladunče nije preživjelo u četiri od pet kolonija pingvina, tvrde istraživači iz British Antarctic Survey-a.

Nakon analize satelitskih snimaka regije u blizini Bellingshausenova mora, znanstvenici su otkrili stopostotni gubitak koncentracije leda u regiji. To znači da je više od 9000 carskih pingvina uginulo jer se led na kojem su živjeli raspao prije nego što su uspjeli razviti vodootporno perje.

"Nikada nismo vidjeli da se carski pingvini nisu uspjeli razmnožavati, u ovoj mjeri, u jednoj sezoni", rekao je Peter Fretwell, glavni autor istraživanja.

VEZANI ČLANCI:

Carski pingvini razmnožavaju se od kraja ožujka do travnja i polažu jaja od svibnja do lipnja, a njihova se jaja izlegu nakon 65 dana. Mladunci lete tijekom prosinca i siječnja, što znači da je neophodno da led na kojem se razmnožavaju ostane stabilan između travnja i siječnja. No, istraživači kažu da se to nije bio sličaj prošle godine.

Ako trenutni trendovi globalnog zatopljenja potraju, znanstvenici kažu da će više od 90 posto kolonija carskih pingvina možda biti "izumrlo do kraja stoljeća".

"Carski pingvini su vrlo ranjivi u sve toplijoj klimi, a trenutačni znanstveni dokazi upućuju na to da će ekstremni gubici morskog leda postati sve češći i rašireniji", dodao je Fretwell.