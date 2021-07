Caritas donirao sisačkoj bolnici kontejnersku kuhinju za pripremu obroka

Nakon potresa imali smo samo 30 kreveta na raspolaganju, sada ih imamo 130, a za mjesec, mjesec i pol bit će ih 250. Polako vraćamo odjele u funkciju, nije to još to što je bilo, a imali smo prije potresa 408 kreveta. Čeka nas duga obnova no uz zdravstvene odjele u potresu su nam stradali i druge popratne službe. Kuhinja bolnička je uništena, sada kuhamo u improviziranoj kuhinji u Petrinji, obroci se prevoze ovdje i uvijek je opasnost da dođe do kontaminacije hrane pri prijevozu. Stoga će nam ova kuhinja uvelike pomoći u radu – rekao je ravnatelj sisačke Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ dr. Tomislav Dujmenović prilikom potpisivanja ugovora kojim Hrvatski Caritas bolnici na korištenje predaje mobilnu kuhinju.

Nastavak je to suradnje Hrvatskog Caritasa i opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ u sklopu koje je u posljednjih nekoliko mjeseci, a nakon nedavnoga potresa, Hrvatski Caritas omogućio transport donacije bolničkih kreveta za potrebe Kirurškog odjela bolnice, posredovao u usmjeravanju humanitarne pomoći bolnici te za potrebe nastavka rada Dermatološkog odjela osigurao dva kontejnera. Hrvatski Caritas je uključen u pomaganje stradalom području od samog početka. Do sada su donirali oko 200 stambenih modula obiteljima koji su ostali bez svojih domova u potresu na Banovini, a od prvog dana uključeni su bili u raspodjelu i pribavu humanitarne pomoći.

"Riječ je sada o suvremenoj i potpuno opremljenoj kontejnerskoj kuhinji, i prateći kontejnerski prostor za pripremu hrane. Ova naša mobilna kuhinja, koja se sada prvi puta koristi, kapaciteta je 300 obroka i u njoj će se, nakon nekoliko dana probnog rada, za pacijente ove bolnice svakodnevno pripremati hrana sve do završetka potpune obnove bolnice", rekao je ravnatelj Hrvatskog Caritasa mons. Fabijan Svalina.

A u sisačkoj bolnici obnova traje, od ovog tjedna su svi odjeli kirurgije vraćeni u zgradu kirurgije koja je uglavnom sanirana.

"Iz Ministarstva zdravstva su nam najavili da će se brzo otvoriti linija iz Fonda solidarnosti za našu županiju i bolnicu i mi za nekoliko dana idemo u raspisivanje natječaja za obnovu one tri zgrade koje su nam prioritet za normalan rad. To je zgrada nove interne, zgrada pedijatrije i neurologije te zgrada pulmologije i palijative u Petrinji. Napravljen je elaborat i izabrali smo izvođača radova za zgradu dermatologije na jodnome, gdje moramo sanirati rezervoare zbog kojih je zgrada crvena, i nadam se da će Jodno nakon tih radova početi normalno raditi. Još uvijek nam je teško, no povećavamo broj kreveta, vraćamo odjele, povećavamo i broj pregleda, sad ih je u bolnici 1000-1100 i lagano rastemo", zaključio je ravnatelj bolnice dr. Dujmenović.