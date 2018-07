Cappelli: vlada treba smanjiti poreze, a poslodavaci odriješiti pričuve

Ministar turizma Gari Cappelli opetovao je na Susku da je nužno povećati plaće u turizmu kako bi se zaustavio odljev kadrova, i to tako da Vlada smanji porezna opterećenja, a poslodavci pronađu novce u svojim pričuvama.

Cappelli je, odgovarajući na novinarski upit, rekao da je pogrešno prenesena njegova izjava o nužnosti povećanja plaća, jer da, u tom kontekstu, nikad nije spomenuo 30 posto.

Kazao je da se povećanjem plaća, ali i sigurnosti zapošljavanja na više mjeseci godišnje nego do sad, mora nositi s odobrenjem radnih dozvola u Sloveniji, za radnike iz Hrvatske, a uskoro i u Austriji.

Morat će se povećati i kvote za radnike iz inozemstva u Hrvatskoj sa sadašnjih odobrenih 8660, naveo je. Ne smije doći u pitanje turistička sezona ili da se neki hotel zbog nedostatka radnika ne otvori, poručio je hrvatski ministar turizma.

Govoreći o broju gostiju, Cappelli je naveo da je sad dosegnuta ista razina kao prošle godine u srpnju, da će do kraja srpnja povećanje biti očekivanih četiri do pet posto više, a do kraja godine bi se trebalo doseći pet do sedam posto turista više, istaknuo je.

Ministar turizma Gari Cappelli boravio je na Susku povodom otvorenja novouređene rive i Dana useljenika.

