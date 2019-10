Čak tri fotografije iz Hrvatske u kalendaru Svjetske meteorološke organizacije za 2020.

Čak tri fotografije iz Hrvatske krasit će kalendar Svjetske meteorološke organizacije za 2020. godinu! U konkurenciji fotografija iz cijelog svijeta u kalendaru koji će se slati na adrese na svim kontinentima naći će se “Gone with the Bura” Aleksandra Gospića, “Two Rainbows” Miroslave Novak Hranjec i “Sunset Lenticular Clouds” Danijela Palčića.

Fotografija velika ljubav

– Kad sam ugledala dvije duge, u papučama sam potrčala na livadu samo da ih što prije snimim. Bojala sam se da taj čaroban i rijedak prizor ne nestane. Ta livada je nekoliko minuta hoda od naše kuće u Pribislavcu. Da sam fotografirala iz dvorišta, vidjele bi se kuće i fotografija ne bi bila tako efektna. Mi Međimurci nemamo velikih čistina jer smo najgušće naseljena županija, za razliku od kolega fotografa koji na moru i na otocima mogu snimati munje, oluje i druge pojave bez da ih ometaju građevine. Eto, zato sam se požurila i iskoristila priliku. Kako se ono kaže: biti u pravom trenutku na pravom mjestu. Poslala sam fotografiju na natječaj i uspjela ući prvo među 75 najboljih, a na kraju i među 14. Nisam se tome nadala jer su u konkurenciji bile doista prekrasne fotografije iz cijelog svijeta. Drago mi je što sam imala priliku dostojno ispromovirati naše Međimurje – kaže Miroslava koja se amaterskom fotografijom bavi deset godina, od čega osam intenzivnije. Poučavala je literaturu i pitala kolege fotografe za savjete.

Foto: Miroslava Novak Amaterskom se fotografijom bavi 10 godina

– Fotografija mi je velika ljubav, ne težim savršenstvu, pokušavam pokazati ljudi kako ja vidim fotografiju. Nekome se to sviđa, nekome ne... Hvala svima koji su me podržali – dodaje Miroslava koja radi kao vjeroučiteljica u osnovnoj školi. Posljednjih nekoliko godina, zanimljivo je, nekoliko se vjeroučitelja počelo baviti fotografijom. Kako to tumači? – Istina, ima nas dosta. Ne znam, možda je stvar u tome da je Bog stvorio svijet, a mi pokušavamo pokazati kako je taj svijet lijep i kakva nas divna priroda okružuje – kaže.

U užem izboru 75 fotografija

Na natječaj je stiglo čak 1100 fotografija, a žiri je u uži izbor izabrao njih 75, s time da ih je čak 11 bilo povezano s Hrvatskom, bilo autorom ili motivom. S takvim rezultatom ne može se pohvaliti ni jedna druga država. Uspjeh je tim veći što će kalendar biti tiskan za godinu u kojoj Svjetska meteorološka organizacija slavi 70 godina postojanja. Za fotografije na temu “Klima i voda” moglo se glasati na Facebooku, a konačnu odluku donio je žiri sastavljen od meteorologa i fotografa. Za svaki mjesec u godini tiskat će se po jedna fotografija, a još dvije će biti na koricama. Možda bi uspjeh hrvatskih fotografa bio i veći da žiri nije morao paziti i na geografsku zastupljenost. Poznati meteorolog Zoran Vakula s HRT-a uvrštenje tri autora iz Hrvatske nazvao je velikom svjetskom promocijom za malu Hrvatsku. Aleksandar Gospić snimio je moćnu fotografiju bure u Ražancu.

Foto: Aleksandar Gospić

– Kako su mi vrijeme i bura velika ljubav, odem fotografirati gotovo svaku bitnu buru, pa sam otišao i tog jutra u siječnju 2017. do Velebitskog kanala da izvidim situaciju. Ta je fotografija nastala u Ražancu. Imam puno fotografija bure, ali u tom trenutku se baš prekrasno poklopilo svjetlo i idealan intenzitet bure i mora, pa mi je ovo jedna od najdražih fotografija bure što sam ikada napravio – kaže. Tog je dana vjetar puhao brzinom od 200 kilometara na sat! Danijel Palčić našao se među 14 najboljih fotografijom nastalom na otoku Pagu, na kojoj se vide veličanstveni oblak i most. U kalendaru će se naći i po jedna fotografija iz Francuske, Kanade, Južne Afrike, Antarktike, Norveške, Koreje, Estonije, Brazila, Novog Zelanda, Australije i Trinidada i Tobaga.