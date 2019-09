Studenti Akademije dramske umjetnosti predstavljaju svoje radove

U subotu, 28. rujna 2019., održat će se šesti Dan otvorenoga trga u organizaciji Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, kojem će se i ove godine pridružiti Akademija dramske umjetnosti. S nizom programa predstavit će najbolje od svoje produkcije u različitim umjetničkim područjima.

PLESNI PERFORMANCE UMJETNIČKE ORGANIZACIJE ŠKVADRA

Mladi plesni kolektiv sprema intervenciju u javnom prostoru – 28. rujna 2019. od 11 do 13 sati na semaforu između Sokol kluba Zagreb i Hrvatskog narodnog kazališta.

Umjetnička organizacija Škvadra plesni je kolektiv sastavljen od mladih, netom diplomiranih studenata suvremenog plesa, nastala iz potrebe za stvaranjem vlastitih projekata. Već prepoznati na plesnoj sceni kao nova i pokretačka energija, svoju prvu premijeru održali su u siječnju 2019. godine u Zagrebačkom plesnom centru. Materijal predstave "Ne čujem te, mrak je" odlučili su preseliti na užurbanu lokaciju u centru grada, i tako približiti ples ljudima koji čine gradske ulice, u pokušaju razbijanja rutine kretanja ili osjećaja gradske svakodnevnice. Projekt koji se bavi komunikacijom i nesporazumom u jeziku tako poprima oblik intervencije u javni prostor i bit će izveden tijekom jutarnjeg dijela programa od 11 do 13 sati, na semaforu između Sokol kluba Zagreb (Trg Republike Hrvatske 6) i Hrvatskog narodnog kazališta.

OTVORENJE IZLOŽBE „RADITE TO U SVOJA ČETIRI ZIDA“ U GALERIJI f8

Izložba fotografija Luke Pešuna u Galeriji f8, 28. rujna 2019. od 10 do 19 sati.

U utorak, 24. rujna 2019. u 19 sati u ADU Galeriji f8, Trg Republike Hrvatske 8, otvara se diplomska izložba fotografija Luke Pešuna pod nazivom “Radite to u svoja četiri zida”. Izložba je nastala na razmeđi inscenacije i dokumentacije, kao odgovor na homofobnu krilaticu "radite to u svoja četiri zida", po kojoj i sama serija nosi ime. Fotografije prikazuju svakodnevicu LGBTIQ+ osoba lišenu heteronormativne pretpostavke o tome kako LGBTIQ+ životi izgledaju te propituje samo značenje krilatice i njezine implikacije na identitete LGBTIQ+ osoba. Izložba je dio programa kojim ADU Galerija f8 predstavlja Ciklus diplomskih izložbi studenata Katedre za fotografiju na Odsjeku snimanja Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, a slijede diplomske izložbe Dee Botice u listopadu i Denisa Butorca u studenom.

Izložba ostaje otvorena do 12. listopada 2019., radnim danom od 12 do 19 sati, a subotom od 10 do 15 sati. Razgovor s autorom i vodstvo po izložbi održat će se u subotu 28. rujna 2019. u 11 sati.

„PREOBRAŽAJ“ F. KAFKE NA SCENI AKADEMIJE DRAMSKE UMJETNOSTI

Nagrađivana studentska predstava prema Kafkinom „Preobražaju“, u režiji Hrvoja Korbara, 28. rujna 2019. na sceni Akademije dramske umjetnosti u 20 sati

U subotu, 28. rujna 2019. u 20 sati na sceni Akademije dramske umjetnosti (Trg Republike Hrvatske 5) održat će se izvedba „Preobražaja“ Franza Kafke koji je nastao kao ispit iz režije Hrvoja Korbara pod mentorstvom Ozrena Prohića i Tomislava Pavkovića. Riječ je o jednoj od najuspješnijih studentskih produkcija koja će zatvoriti ovo značajno cjelodnevno događanje. Preobražaj iščitavamo kao dramu pojedinca – Gregora Samse, koji se jednog dana probudio preobražen u golemog kukca, ali i kao dramu njegove obitelji koja također doživljava svojevrstan preobražaj, i koja cijela polako postaje označena kao Drugo. Koristeći tek fragmente situacija iz pripovijetke (dramaturgija i režija Hrvoje Korbar) i bazirajući kazališni jezik na ekspresivnom scenskom pokretu (Nikolina Medak), nastala je predstava ispunjena tišinom u kojoj pitanja, baš kao i u Kafkinom pismu, ostaju otvorena. Predstava je u posljednje dvije godine gostovala na nizu međunarodnih festivala i osvojila značajne nagrade – Boris Barukčić nagrađen je u Bratislavi za svoju interpretaciju Gregora Samse nagradom za najbolju glavnu mušku ulogu, Hrvoje Korbar u Brnu je dobio posebnu nagradu za razvoj originalnog autorskog rukopisa, a čitava predstava nagrađena je u Minsku posebnom nagradom za „jedinstvenu formu izvedbe“. Predstavu izvode Boris Barukčić, Maruška Aras, Iva Kraljević, Robert Španić i Marin Klišmanić, generacija mladih glumaca s Akademije dramske umjetnosti.