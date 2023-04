Čak 8000 volontera zasukalo je rukave i prikupilo 250 tona otpada

Tijekom vikenda održana je najveća ekološka akcija u povijesti Hrvatske! Oko osam tisuća volontera diljem Lijepe Naše u koordiniranoj akciji koju je Večernji list organizirao u sklopu projekta Rezolucija Zemlja čistilo je svoje gradove, sela, plaže, šume, livade, jezera, rijeke, parkove... Samo u subotu "razbacali" su se ljudi na više od 50 lokacija od Iloka do Dubrovnika, a pribrojimo li tome i ostalih 20 lokacija na kojima smo čistili tijekom travnja dolazimo do brojke od gotovo 250 tona prikupljenog raznog otpada koji u nekim slučajevima i godinama zagađuje prirodu.

S kopna i mora

Najmanje je to što možemo učiniti za naš planet baš na njegov dan – na Dan planeta Zemlje koji se 22. travnja obilježava diljem cijelog svijeta. Svi zajedno zasukali smo rukave kako bismo ovaj jedini dom koji čovječanstvo ima ostavili barem malo čišćim i ljepšim našoj djeci, unucima, roditeljima, susjedima, prijateljima... pa i nama samima. Naravno, iako ova akcija na neki način predstavlja kulminaciju projekta, tu ne planiramo stati. Obećali smo vam to i lani, obećavamo vam to i sada, vidimo se i dogodine na sličnoj, vjerojatno još većoj akciji, a i do tada ćemo gotovo svakodnevno provoditi i različite druge aktivnosti u sklopu projekta Rezolucija Zemlja kako bismo informirali, educirali i podizali svijest o potrebi zaštite okoliša i poduzimanja aktivnosti na ublažavanju klimatskih promjena. Akcijom čišćenja bili su zadovoljni mnogi, a među njima i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić.

– Ide nam jako dobro. Ove godine imamo više od stotinu volonterki i volontera, što je stvarno jako, jako puno. Proći ćemo četiri lokacije i ovo je definitivno odličan projekt i akcija jer je važno s jedne strane naglašavati koliko je bitan životni okoliš i koliko je bitno u našem djelokrugu pokušati spašavati klimu za koju vidimo da ne ide u dobrom smjeru jer je sve gore. Važno je kod ljudi stvarati i razvijati svijest koliko je važno čuvati okoliš, razvrstavati otpad i voditi brigu o tome da sačuvamo zelenu Hrvatsku – rekao je Jakšić i napomenuo da Grad Koprivnica puno pažnje posvećuje zaštiti okoliša.

– Imamo veliku akciju pošumljavanja, provodimo već godinama Zelenu čistku, imamo izvrsne rezultate u sustavu gospodarenja otpadom, vodovoda i odvodnje. Usudio bih se reći da samo iznad europskog nivoa – kazuje gradonačelnik. A dosta južnije od Koprivnice, na prekrasnom ušću Neretve, skupilo se pedesetak volontera okupljenih oko Udruge Sunce. Pronašli su na 100 metara bajkovite pješčane plaže 205 kilograma otpada, među kojim i branik automobila, dječju stolicu, stolicu za plažu, nekoliko šlapa, mnoštvo gumenih cijevi, plastičnih boca i limenki.

– Priključili su nam se i kitesurferi, oni su pomogli s odvozom smeća. Inače, oni su lani uranili i očistili plažu prije našeg dolaska, to je inače "njihova" plaža pa smo im se ove godine najavili. Skupili smo, nažalost, kao i obično, uglavnom plastične predmete, što ne čudi s obzirom na to da se radi o plaži na koju se dolazi i noću sjediti i nešto popiti. Otpad koji smo skupili došao je s kopna, a ne s mora – govori Maja Jurić iz Sunca. Lokalci koji su sudjelovali u akciji ističu da je najveći problem na ovoj plaži što nema kanti za smeće niti se prikuplja i odvozi otpad.

– Skupljamo podatke i pokušavamo utjecati da se neke stvari što se tiče gospodarenja otpadom na kopnu promijene jer je činjenica da je sve to što smo skupili došlo s kopna, ništa nije došlo iz mora. Rezoluciji Zemlja pridružili smo se i zato što za ovakve stvari uvijek nedostaju sredstva i sad je napokon netko pokrenuo inicijativu zahvaljujući kojoj se i znanstveni podaci mogu lako dobiti. Bez naših volontera ne bi se napravilo ništa, ali volonteri su se u jednom dijelu mogli malo odmoriti uz pomoć Večernjeg lista – zaključila je Maja Jurić. Velika akcija čišćenja u požeškoj Zlatnoj dolini provedena je na području tri šumarije, a uglavnom se radilo o ilegalnim deponijima, divljim odlagalištima otpada u blizini prometnica. Angažirano je bilo pedesetak djelatnika i zaposlenika koji su ta dva dana iskoristili da se u povodu Dana planeta Zemlje oduže našem planetu.

VIDEO Spektakularne snimke dronom: Izviđači vrijedno čiste područje oko Tvrđavice u Osijeku

– Iznenadila nas je količina otpada na koju smo naišli. Kada smo se organizirali, imali smo neku internu projekciju o tome koliko će nam trebati vremena i resursa da odradimo posao. Nažalost, otpada je bilo barem dvostruko više nego što smo očekivali – kazao je Matej Begić iz Hrvatskih šuma. Vrijedni aktivisti sa zelenih su površina kupili i kamionima odvozili sve što su pobacali neodgovorni pojedinci. Našli su se tu stari prozori, otpadne gume, miješani komunalni otpad, kartoni, građevinski otpad, stara odjeća, plastične i staklene boce, razna ambalaža.

Akcije čišćenja održane i na više hrvatskih otoka Da je Rezolucija Zemlja došla doista u sve dijelove Hrvatske, svjedoči i činjenica da su ovog vikenda organizirane akcije i na čak pet otoka – Ugljanu, Silbi, Krku, Pagu i u Veloj Luci na Korčuli. U akcijama čišćenja plaža i podmorja sudjelovalo je više od stotinu ljudi, a iako otoci načelno ne slove kao posebno nečista mjesta, volonteri, građani i ronioci svejedno su prikupili više od tone različitog otpada, uglavnom plastične ambalaže, ali i nešto krupnijeg poput guma i jedne – karijole. Osiguravanje čistoće mora i obale nužni su preduvjeti za zdravu i uspješnu sezonu kupanja, a da akcije čišćenja i ekološki apeli građanima imaju vidljiv pozitivan efekt, dokazuju iz godine u godinu ipak sve manje količine nakupljenog smeća. Kao i obično, velik doprinos u čišćenju dali su i oni najmlađi, a upravo za njih u Veloj Luci organizirano je i nekoliko radionica na temu mora i zagađenja koje su sa zanimanjem popratili, posebno nakon što je uslijedio i taj praktični dio samog čišćenja. Inače, same akcije na otocima tu ne staju jer će 6. svibnja na dva otoka u šibenskom arhipelagu koji gledaju jedan na drugi – Prviću i Zlarinu – udruge Argonaut i Tatavaka organizirati velike akcije čišćenja.

Udruga ZATO iz Topolovca kod Siska u suradnji s Hrvatskim šumama, Gospodarenjem otpadom Sisak i brojnim volonterima od smeća je očistila sisačku šumu Topolnjak.

– Udruga ZATO i osnovana je s ciljem da se riješi problem odlaganja otpada na sisačkom gradskom odlagalištu otpada Goričica, u neposrednoj blizini Topolovca. Zaštita okoliša jako nam je bitna tema jer živimo sa smećem i problemima koje ono stvara. Divlja odlagališta posebna su priča i njima se treba ozbiljno pozabaviti te utjecati na svijest ljudi, ali i pokazati da je takvo ponašanje apsolutno neprihvatljivo. Ne bacaju smeće neki anonimci. Svaki zagađivač ima ime i to ime treba biti prozvano i sankcionirano – poručila je predsjednica udruge Irena Balen-Gorišek. A i u Osijeku se dvadesetak malih izviđača, članova Udruge izviđača Slavonski hrast iz Osijeka, raširilo Tvrđavicom sa svojim roditeljima, na potezu od pješačkog mosta do kupališta Copacabana, u šumovitom predjelu uz lijevu obalu Drave. Marljivo su skupljali staklo, plastične boce, čaše i ostalo smeće koje su nesavjesni građani bacili u prirodu.

– Riječ je o pošumljenom dijelu, nekadašnjoj trim-stazi, a to je jedini malo zapušteniji dio Osijeka, šikara. Kada smo obilazili teren, odmah smo uočili dosta papira, ali i odbačenih dasaka, odnosno građevinski otpad – govori nam Darko Miklavčić iz Udruge izviđača Slavonski hrast. Izviđačima su se u velikoj akciji čišćenja pridružili i predstavnici Grada Osijeka, gradske tvrtke Unikom, koja je donirala rukavice i vreće za smeće, te Zelenog Osijeka.

– Dugi niz godina obilježavamo Dan planeta Zemlje pa posljednje dvije godine rado sudjelujemo u akciji čišćenja koju organizira Večernji list – dodaje Miklavčić. Zasukali su rukave i vrijedno češljali šumarke uz Dravu od 10 do 12 sati, no nisu se potom razišli svojim domovima, nego su akciju pretvorili u zanimljiv izlet, uz ekološke radionice i igre, ali i pečenje ražnjića do kasno popodne.

Neodgovorni pojedinci

Drugu godinu zaredom u akciju Večernjeg lista Rezolucija Zemlja uključio se i Savjet mladih Općine Bošnjaci, koja se nalazi nedaleko od Županje. Za razliku od prošle godine, kada su u sklopu akcije čistili arheološko nalazište Vigrad i obližnje vikend-ljetovalište, ove godine akcija čišćenja bila je fokusirana na poučne staze nalazišta Lože.

– Odlučili smo urediti i očistiti poučne staze kako bi one bile spremne za prihvat turista koji se kreću po njima i okolici. Očekivali smo da ćemo prikupiti puno više otpada te smo se na kraju iznenadili jer nije bilo odbačenih autoguma i starih kućanskih uređaja kako to zna biti na nekim mjestima. To nam je dokaz da mještani dosta paze na okoliš, a to nas sve raduje. Poslije odrađene akcije možemo reći da smo zadovoljni i da se već na prvi pogled vidi razlika. Svjesni smo koliko je jedna ovakva akcija važna ne samo za jednu općinu kao što su Bošnjaci nego i za cijelu Hrvatsku. Riječ je o svakako pohvalnoj inicijativi koju treba pozdraviti i više promovirati među mladima kako bi čuvali svoj okoliš. Ako na svoj okoliš ne pazimo mi koji tu živimo i ne održavamo, onda nitko neće – rekao je predsjednik Savjeta mladih Općine Bošnjaci Dominik Hudolin.

VIDEO Kad se male ruke slože, sve se može: Akcija je krenula, pogledajte kako čistimo diljem Hrvatske!

U Varaždinu su se u akciju čišćenja na lokacijama Beli kipi i Cirkovečka priključili građani raznih generacija, njih više od stotinu.

– Među skupljenim smećem bilo je svega, od ostataka nečije kupaonice i kuhinje do ostataka tulumarenja na Dravi. Našli smo i pelene koje ljudi samo bace uz cestu. Vidjeli smo doista svašta. Neodgovorni pojedinci ne paze na prirodu, a građevinari znaju dovesti šutu i drugi otpad i iskrcati ga pokraj cesta i staza – opisala je Maja Bilušić koja je u akciji sudjelovala s Čistećim medvjedićima. Ovo im je bila već šesta vikend-akcija čišćenja, a manje akcije srijedom imali su već četiri puta u posljednjih mjesec dana. Računaju da su uspjeli iz šuma ukloniti oko devet tona otpada. Posebno je uspješna bila akcija u naselju Majurec pokraj Križevaca koju su organizirali Križevački laboratorij inovacija za klimu te DVD i Mjesni odbor Majurec.

– Razmiljeli smo se po šumi i napunili jedan cijeli kontejner od 14 kubika smeća. No ostalo je još smeća jer je nemoguće počistiti sve u jednom danu, jer ima zaista puno otpada. Najviše je bilo glomaznog otpada, od kauča do kupaonske kade, dječjih igračaka i pelena. Kao da se renovirala kuća pa su se rješavali nepotrebnih stvari. Poslat ćemo dopis Gradu Križevcima da pokupe i ostatak otpada, jer mi sami nismo sve mogli, pa da se onda odlagalište napokon počisti do kraja i zatvori – rekla nam je Magdalena Vrabec na kraju akcije čišćenja u naselju Majurec.

