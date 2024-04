Butković najavio: Učinjen je prvi korak za gradu novog mosta kopno - Krk

Nakon obnove starog Krčkog mosta ide se u izgradnju novog mosta kopno - Krk, najavio je u ponedjeljak ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković prilikom obilaska gradilišta obilaznice u Novom Vinodolskom. Riječ je o cjelovitom rješenju za povezivanje budućeg kontejnerskog terminala u Omišlju s novim cestovnim i željezničkim pristupom, krakom nizinske pruge od Krasice s ogrankom za Krk.

To je rješenje ne samo za preopterećeni postojeći Krčki most, rekao je Butković, već i potpuno nova prometna cjelina koja bi zadovoljila volumene budućih tereta. Planiran je zahvat duljine sedam kilometara, a predviđena je i pristupna cesta s priključkom od autoceste do novog mosta i spojne ceste na otoku Krku, te do čvorišta Omišalj-sjever.

Novi Krčki most bit će duljine 850 metara, vijadukt Krk 900 metara, tunel 740 metara, a bit će izgrađena i tri čvorišta za povezivanje na postojeću cestovnu infrastrukturu.

Prvi korak već je učinjen, pri kraju je nabava za projektiranje izgradnje novog Krčkog mosta, dodao je Butković.

