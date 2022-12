Bjelovar će grijati geotermalna energija, bušenje u lipnju

Na gejzir! Nisu bjelovarske kravice Islanđanke, kao ni tamošnji pčelari, vinari, ratari i poljoprivrednici općenito, ali budućnost koju će provoditi na sajmu Gudovac bit će im topla kao da su u Reykjaviku. O čemu mi? O termalnoj energiji koju je Bjelovar odlučio iskoristiti u svoju korist, s nadom da će za deset godina cijeli grad postati energetski neovisan. Poslovna zona Korenovo prva je na redu, lokacija za bušenje pronađena je, ovog mjeseca raspisuje se natječaj za izvođača radova, a bude li sve po planu, na ljeto bi iz prve bušotine trebala stići toplinska energija. A ideja? Pa našli su toplu vodu! Točnije, jedan je poljoprivrednik u blizini prije 30 godina bušio arteški bunar i našao vodu temperature 29 Celzijevih stupnjeva...

Grijat će i toplice

– Studije Instituta "Hrvoje Požar" jasno pokazuju da Bjelovar ima golem potencijal za korištenje geotermalne energije, kao i dobar dio sjeverne Hrvatske. Uostalom, u Velikoj Cigleni je i elektrana snage 10 MW, najveća u ovom dijelu Europe, u kojoj se proizvodi električna energija putem tople vode na dubini od 2,7 kilometara, temperature 170 Celzijevih stupnjeva. Nekada davno Ina je tražila naftu po Bilogori i sukladno tim starim podacima sa slične bušotine u Velikom Korenovu nađeni su slojevi gdje se očekuje topla voda do 70 °C na dubini od 1500 metara. Kada sam postao gradonačelnik, na istoj lokaciji postojala je lokalna farma gdje je poljoprivrednik bušio spomenuti arteški bunar i pronašao toplu vodu. Kada sam to doznao, kupili smo nedaleko nešto zemlje, uložili oko tri milijuna kuna i pronašli na dubini do 500 metara vodu temperature 33 °C i napravili projekt toplica, koji početkom sljedeće godine planiramo prijaviti na Nacionalni plan oporavka i otpornosti – kako je uopće nastala ideja o geotermalnoj energiji, objašnjava nam bjelovarski gradonačelnik i saborski zastupnik HSLS-a. Pitamo ga za što će se, osim za sajam, još koristiti "blago iz podzemlja".

– Naš je plan grijati sve hale u poduzetničkoj zoni Veliko Korenovo na 80 hektara u kojoj će u budućnosti raditi stotine ljudi iz Bjelovara i okolice. To je dio naše ideje koju provodimo, a to je da u Bjelovaru investirani euro vrijedi više nego da ga investirate negdje drugdje. Svaki poduzetnik koji želi raditi u Bjelovaru može povoljno kupiti zemljište, imat će dostupnu i cjenovno stabilnu i povoljnu geotermalnu energiju, a ne trebam reći da se radi o zelenoj energiji bez štetnog utjecaja na okoliš. I s druge strane, tu je Bjelovar s digitaliziranom i transparentnom gradskom upravom, kod nas se ne čeka dozvole i privole, želimo privući investicije i tako se i ponašamo – kaže Hrebak pa dodaje kako je, uz poduzetničku zonu, plan grijati i toplice. A žele razvijati i stakleničku proizvodnju povrća i cvijeća. Koštat će sve to zajedno 25 milijuna kuna, kolika je cijena projekta bušotine s geotermalnom toplom vodom temperature 70 °C na dubini od 1500 metara i energetskog potencijala 5 MW, a osim suradnje s Ministarstvom regionalnog razvoja i EU fondova, Bjelovar će, putem tzv. EEA granta, s 10 milijuna kuna "poduprijeti" Norveška, Island i Lihtenštajn. Samo novcem ili i pokojim savjetom?

– Uz 10 milijuna za samo bušenje od vlada tih zemalja dobili smo još i dva milijuna za dokumentaciju, što uključuje i dolazak njihovih stručnjaka koji će nam pomagati u procesu. Primjerice, odmah su nam dali savjet da bi se, po karakteristikama vode bogate mineralima, mogli iz nje, osim topline, izvući i minerali koje bi se moglo koristiti na tržištu – objašnjava nam gradonačelnik Bjelovara, koji očekuje da će za prvu bušotinu izvođača radova imati početkom veljače. Samo bušenje planirano je za lipanj, a ne boji se Hrebak ni, kaže nam, potencijalnih žalbi na natječaj, pretpostavka je da neće biti gužva za posao jer nema puno tvrtki u Hrvatskoj koje se uopće mogu javiti za ovaj "izuzetno zahtjevan proces bušenja". Kad se s njim i krene, kakva je i koje temperature sama voda, bit će jasno za nekoliko tjedana, koliko i traje sam proces bušenja. Kao što smo već spomenuli, plan je da Bjelovar za deset godina bude potpuno energetski neovisan. Hoće li upravo Hrebaka tako dugo birati njegovi sugrađani, ne možemo pretpostaviti pa ga zato pitamo hoće li njegovi mogući nasljednici imati volje s nastavljanje geotermalnog projekta.

Dvije godine za dozvole

– Ukupan potencijal koji Bjelovar ima u toplinskoj energiji minimalno je još 5-6 sličnih bušotina, dakle to bi bio ekvivalent 30-40 MW toplinske, a onda još toliko i električne energije, što je sasvim dovoljno da se zadovolje energetske potrebe grada i okolice. U kombinaciji sa solarnom energijom na krovovima kuća i javnih zgrada, možemo stvarno postati energetski neovisni. Energetska održivost grada mora biti generacijski projekt i ne vjerujem da će si moj nasljednik, iz koje god opcije dolazio, moći priuštiti da ne nastavi istim putem – kaže nam Hrebak, čiji je grad s geotermalnim projektom počeo još prije pet godina, a traje toliko i suradnja s profesorima s Geotehničkog fakulteta.

– Samo smo za dobivanje potrebnih dozvola izgubili gotovo dvije godine i svi me uvjeravaju da je to bilo čak jako brzo – kaže Hrebak pa dodaje da je 20-ak ljudi posljednjih nekoliko godina intenzivno radilo na projektu, a ukupno je Grad u dokumentaciju dosad investirao "nekoliko milijuna kuna". Isplatit će se, uvjeren je Hrebak.

