Budite oprezni s WhatsApp porukama: MUP ne prikuplja osobne podatke građana

Najave Davora Božinovića, ministra unutarnjih poslova, da će se strože kontrolirati oni koji krše samoizolaciju očito je dobro došla i raznim prevarantima koji su se domislili kako da na brzi način dođu do nečijih identiteta.

Tako su građani putem mobilnih aplikacija za razmjenu poruka, fotografija i videozapisa počeli dobivati obavijesti u kojima ih se traži da zbog izrade evidencije o prekršiteljima mjera samoizolacije dostave ime i prezime, adresu stanovanja,OIB ili JMBG te kopiju sobne iskaznice. No iz MUP-a upozoravaju da je riječ o lažnim porukama jer oni ne prikupljaju osobne podatke putem mobilnih aplikacija. Stoga upozoravaju građane da nikome ne dostavljaju svoje osobne podatke jer bi mogli biti zlorabljeni te ih pozivaju da svaki pokušaj neovlaštenog prikupljanja osobnih podataka prijave policiji na 192.

Inače, prema zadnjim podacima u samoizolaciji je oko 13.000 građana, a zbog kršenja mjera samoizolacije do sada je prijavljeno 130 osoba.

Podsjetimo, MUP je ranije izdao još jedno priopćenje, a koje je također vezano uz digitalne prijevare u jeku pandemije.

Riječ je, kako su pojasnili, o phishing kampanjama koje pokušavaju iskoristiti pandemiju koronavirusa da se lažno predstave kroz e-mail poruke i uvjere korisnika da pokrene maliciozni kod na svom računalu. Jedna takva kampanja traje, a napadači se predstavljaju kao Svjetska zdravstvena organizacija (World Health Organization; skraćeno WHO), a najčešće teme koje se koriste u ovakvim vrstama poruka su upozorenja iz zdravstvenih centara, informacije o širenju virusa i savjeti stručnjaka.

Konkretno, kod ove kampanje naslov e-pošte je An important COVID-19 update for our community, a pošiljatelj se lažno prikazuje ovisno o primatelju (WHO@domena-na-koju-se-šalje). Privitak se distribuira pod imenom je COVID-19.img.