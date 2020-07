Broj poginulih u poplavama u Japanu narastao na 24

Broj poginulih u poplavama i klizištima koje su prouzročile rekordno obilne kiše na jugozapadu Japana popeo se u ponedjeljak na 24, a loši vremenski uvjeti ometaju akcije potrage i spašavanja.

Šesnaest ljudi, među kojima 14 iz doma za starije, smatra se mrtvim nakon što su poplave pogodile stambena područja u ruralnom dijelu prefekture Kumamoto na otoku Kyushu, dok se 12 osoba vode kao nestale, objavili su mediji.

Foto: Men stand on a water-covered street in Tsunagi in Kumamoto Prefecture, southwestern Japan, on July 6, 2020, after deadly torrential rain.

Velika područja uzduž rijeke Kuma su poplavljena jer su nasipi probijeni na više mjesta. Uništeno je 14 mostova od kojih 10 na rijeci Kuma, izvijestila je televizija NHK.

U tom je području poplavljeno oko 6100 domaćinstava, a više od 9500 domačinstava u prefekturama Kagoshima i Kumamoto nema električnu struju.

Japanski Meteorološki zavod najavljuje nastavak sezonske kišne fronte s obilnim kišama na širem području Japana te upozorava na poplave, odrone zemljišta i klizišta.



Prije dvije godine, poplavne kiše i bujice u zapadnom Japanu prouzročile su odrone i poplave u kojima je poginulo više od 220 ljudi. Oko 4300 ljudi iz tih pogođenih područja i dalje živi u privremenom smještaju.