Brkić: Ja kad budem premijer, onda ću o tome razmišljati

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak danas je, odgovarajući na pitanje novinara smatra li da je ministrica regionalnoga razvoja i fondova Gabrijela Žalac zbog vožnje s nevaljanom vozačkom dozvolom trebala podnijeti neopozivu ostavku, rekla kako bi u njezinom slučaju, kao ministrice obrazovanja, preuzimanje političke odgovornosti imalo i odgovornost poruke prema mladima.

"Važno je da i ministrica Žalac, a posebno premijer, preuzimaju političku odgovornost i da je, u tom smislu, stvar zaokružena", rekla je ministrica Divjak novinarima u Hrvatskom saboru nakon dodjele Državne nagrade tehničke kulture Faust Vrančić za 2018. godinu.

"Nikako ne mogu govoriti u tuđe ime. Svatko može govoriti samo u svoje ime kad bi bio u sličnim okolnostima. S obzirom na to da su okolnosti takve da sam ja ministrica znanosti i obrazovanja, kod mene je možda malo jasnija pozicija da ta politička odgovornost ima i odgovornost poruke prema mladim ljudima", poručila je Divjak.

Video: Ministrica Žalac dala mandat na raspolaganje

Ministar uprave Lovro Kuščević također je komentirao je nesreću u kojoj je sudjelovala ministrice Gabrijele Žalac ustvrdivši da to što nije produžila vozačku dozvolu nije razlog za njezinu ostavku, te je dodao kako je tragično to što se dogodilo i poželio ozlijeđenoj djevojčici što brži oporavak.

Kuščević je novinarima pred Banskim dvorima rekao kako ga, s obzirom na opseg posla koji ministri obavljaju, uopće ne čudi da je Žalac zaboravila produžiti vozačku dozvolu.

Nema razlike između Žalac i drugih građana

Na novinarsko pitanje kako gleda na to što Žalac krši zakone bez ikakve odgovornosti gotovo tri godine, Kuščević je podsjetio kako je pokrenut prekršajni postupak jer nije produžila vozačku dozvolu.

"Ona je platila kaznu, kao što bi svaki drugi građanin Hrvatske platio. Ne vidim razliku između nje i nekih drugih građana. Pred zakonom smo svi jednaki. Uopće ne vidim političku odgovornost zbog činjenice da nije produžila vozačku dozvolu", kaže Kuščević.

Na pitanje kako to da je sustav e-građani nije obavijestio o isteku vozačke dozvole, odgovorio je kako je to dobra poruka svima da se uključe u sustav. "To je dobra poruka ministrima i svim građanima Hrvatske da što prije uđu u sustav e-građani, jer ovakve obavijesti, da vam je istekla vozačka dozvola, dobivate isti dan u svoj poštanski pretinac", naglasio je.

Potpredsjednik Hrvatskog sabora i zamjenik predsjednika HDZ-a Milijan Brkić rekao je da je u slučaju Uljanika država dala previše jamstava istaknuvši kako je Uljanik jedan od obrazaca vladavine IDS-a u Istri.

"U svakom slučaju treba napraviti itekako kvalitetnu analizu. Država je dala previše jamstava. Nažalost, ta jamstva koja su data, data su neposredno prije izbora 2015. kada je na vlasti bio SDP i Zoran Milanović s ciljem da se pomogne IDS-u", rekao je Brkić novinarima ispred Banskih dvora prije sastanka koalicijskih partnera.

Istaknuvši kako je Uljanik jedan od obrazaca vladavine IDS-a u Istri poručio je da je sada vrijeme da se tome kaže dosta te se na kvalitetnim i realnim osnovama kaže može li država pomoći ili ne.

Brkić je, upitan je li premijer Andrej Plenković trebao prihvatiti ostavku ministrice regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijele Žalac, kratko odgovorio: Ja kada budem pemijer onda ću o tome razmišljati.

Na novinarski upit izlazi li predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac iz vladajuće koalicije jer danas nije bio na sastanku, rekao je da možda Pupovac ima neka druga prioritetnija posla pa danas ne može doći. Smatra kako partnerski odnos podrazumjeva razgovor i razumijevanje te međusobno uvažavanje bez ikakvih ucjena.

Saborski zastupnik Narodne stranke - Reformisti Darinko Dumbović, upitan o Uljaniku, rekao je kako se oko tog pitanja još mora konzultirati s predsjednikom stranke Radimirom Čačićem ocjenivši kako će po tom pitanju "u koaliciji imati određenih dilema".

Upitan o nedolasku Pupovca na sastanak koalicijskih partnera kazao je kako je to njegovo pravo poručivši i da je jako blizu njegovog mišljenja. Na dodatno novinarko pitanje što znači da je jako blizu njegovu mišljenju odgovorio je kako to znači ih u koaliciji ima dosta nezadovoljnih.

Dumbović je, na pitanje brinu li ga Pupovčeve najave da bi mogao izaći iz vladajuće koalicije, poručio: "Ne brine me. Ništa me ne može brinuti u ovoj koaliciji, sve je moguće."

Video: Premijer Plenković odbio ostavku ministrice Žalac