'To je igrokaz, da je Žalac stvarno htjela, dala bi neopozivu ostavku'

Predstavnici oporbe ocijenili su u ponedjeljak da je nuđenje ostavke ministrice regionalnog razvoja Gabrijele Žalac, koju premijer Andrej Plenković potom nije prihvatio, prevara javnosti i igrokaz dogovoren između ministrice i premijera.

Politički tajnik Mosta Nikola Grmoja ustvrdio je kako je ostavka koju je Žalac ponudila nakon nesreće u kojoj je stradala 10-godišnjakinja, koja je podletjela pod vozilo kojim je Žalac upravljala bez valjane vozačke dozvole, prevara građana.

Pogledajte izjavu ministrice Žalac:

[video: 30038 / ]

Interni dogovor Plenkovića i Žalac

"Žalac je kao ponudila ostavku, Plenković je odbija. Njih dvoje su to dogovorili. To je samo igrokaz", rekao je Grmoja za Hinu. Ministrica, ističe, nije ni trebala nuditi mandat na raspolaganje jer premijer svakako ima njezin mandat, pa je može smijeniti ako to zaista želi.

"Ovo mi sve sliči na igrokaz kako bi se maknuo fokus s ministrice Žalac, slično kao što je i bila najava SDSS-ova Milorada Pupovca da razmišlja o izlasku iz Vlade uoči izbora u Lici", zaključio je Grmoja.

I čelnik Živog zida Ivan Vilibor Sinčić smatra da je nuđenje ostavke ministrice Žalac igrokaz za javnost.

"Da je Žalac stvarno htjela dati ostavku, dala bi neopozivu ostavku. To je bio njihov interni dogovor", smatra Sinčić.

Pogledajte kako je Plenković reagirao:

[video: 30052 / ]

Predsjednik Kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk ustvrdio je da okolnosti koje su dosad poznate i dosadašnji slični slučajevi iz vremena bivše Vlade "još ne upućuju na to da bi samo zbog ovoga ministrica trebala odstupiti".

"Ipak, davanje mandata na raspolaganje i njegovo neprihvaćanje jest jedna vrsta igrokaza da se ministricu oslobodi tereta odgovaranja na neugodna pitanja. Ako se Vlada u subotu očitovala da ne očekuje ostavku, onda ovo doista nije bilo potrebno", smatra Bauk. No, vožnja bez valjane dozvole gotovo tri godine ukazuje na spektakularnu količinu nemara ministrice koji će se vjerojatno spominjati prilikom svake dvojbene situacije s kojom se bude susrela u radu, dodao je.

Poruka da za ministre zakoni ne vrijede

Čelnica GLAS-a Anka Mrak Taritaš kaže kako nije ni očekivala drugačiju premijerovu reakciju jer njegovo vladanje karakterizira bahatost.

"Politička, moralna ili ljudska odgovornost trenutno ne stanuju u Banskim dvorima. Plenković je ovime poslao poruku da za ministre zakoni ne vrijede i da su iznad običnih smrtnika", drži Mrak Taritaš.

Slično misli i predsjednik Demokrata Mirando Mrsić koji je ocijenio da su Plenković i HDZ "svim građanima koji poštuju zakone pljunuli u lice i jasno poručili da su iznad Ustava i zakona".

Ministrici Žalac, koja je lagala prilikom davanja prisege u Saboru, Plenković je odobrio da i dalje slobodno krši zakone, poručio je Mrsić.

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak premijerovo odbijanje ostavke ocijenio je sramotnim, uz napomenu da se to može dogoditi samo u Hrvatskoj.

"Bez obzira da se to može dogoditi svakome, ministrica u Vladi nakon takvog događaja mora dati ostavku. Nema nuđenja mandata na raspolaganje, nema 'žao mi je', nema drugih opcija", kazao je. No, poruka Plenkovića, koji je stao iza tog nemoralnog čina, je još veća greška.

"Plenković je poručio 'mi iz HDZ-a vas gazimo, gazit ćemo vas i ubuduće, a vi ćete to trpjeti'", zaključio je Beljak.