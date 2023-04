Branko Smerdel o Smiljku Sokolu: 'Prihvaćao je bez oklijevanja teške dužnosti...'

Profesor ustavnog prava, bivši ministar i predsjednik Ustavnog suda prof. dr. sc. Smiljko Sokol preminuo je u 83. godini. Tim povodom, ustavni stručnjak Branko Smerdel posvetio mu je objavu na Facebooku u kojoj je naveo kako je bio skroman i razborit te bez oklijevanja prihvaćao teške dužnosti.

"Smiljko Sokol bio je veliki znalac ustavnog prava, teške interdisciplinarne znanosti, koja zahtijeva poznavanje povijesti, politologije, socijalne i opće psihologije, ali i klasične književnosti i umjetnosti, već od mladosti sveznajući profesor enciklopedijskog znanja. U teškim i dinamičnim vremenima, kao sveučilištarac staroga kova, najbolji na svom području, koji teži širokom i sveobuhvatnom znanju kako bi ga mogao iskoristiti za opće dobro, prihvaćao je bez oklijevanja teške dužnosti, kao što je bilo stručno vodstvo pri izradi ustavnopravne infrastrukture za održavanje prvih slobodnih izbora, izrada Ustava Republike Hrvatske, ministra, posebnog savjetnika predsjednika Republike i predsjedanje Ustavnim sudom", naveo je Smerdel.

"Skroman i razborit, mnoge je počasti i sve što je sličilo na sinekuru odbijao. Na žalost, teška ga je bolest odavno udaljila od javnog i znanstvenog rada, gdje je mogao još mnogo pridonijeti u borbi za održivu demokraciju i vladavinu prava. Slava mu!!", zaključio je.

Sokol je, podsjetimo, doktorirao 1976. na Pravnom fakultetu u Zagrebu, gdje je od 1965. predavao ustavno pravo, a na poziciji dekana bio je od 1989 do 1991. Bio je i ministar bez portfelja u Vladi RH od 1992. do 1993., posebni savjetnik Predsjednika Republike za pravna pitanja od 1993. do 1999. Saborski zastupnik od 1995 do 1999. te sudac Ustavnoga suda 1999. do 2007. i njegov predsjednik od 1999. do 2003. Sudjelovao je u izradi Ustava i zakona.