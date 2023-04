Preminuo Smiljko Sokol, bivši ministar i predsjednik Ustavnog suda

U četvrtak je u 83. godini preminuo profesor ustavnog prava bivši ministar i predsjednik Ustavnog suda prof. dr. sc. Smiljko Sokol, napisao je na Facebooku dekan Pravnog fakulteta u Zagrebu, Ivan Koprić. Sokol je doktorirao 1976. na Pravnom fakultetu u Zagrebu, gdje je od 1965. predavao ustavno pravo, a na poziciji dekana bio je od 1989 do 1991. Bio je i ministar bez portfelja u Vladi RH od 1992. do 1993., posebni savjetnik Predsjednika Republike za pravna pitanja od 1993. do 1999. Saborski zastupnik od 1995 do 1999. te sudac Ustavnoga suda 1999. do 2007. i njegov predsjednik od 1999. do 2003. Sudjelovao je u izradi Ustava i zakona.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković uputio je brzojav sućuti obitelji u povodu smrti prof. dr. sc. Smiljka Sokola. "Poštovana obitelji, s tugom i žaljenjem primio sam vijest o odlasku gospodina Smiljka Sokola. Uime Hrvatskoga sabora i osobno primite izraze iskrene sućuti i dubokog poštovanja. Odlaskom profesora Sokola, Hrvatska je izgubila jednog od najznačajnijih ustavnopravnih stručnjaka", stoji u priopćenju Ureda predsjednika Hrvatskog sabora.

Izraz sućuti uputio je i premijer Andrej Plenković. "Sa žaljenjem sam primio vijest o odlasku uglednog pravnika, profesora i bivšeg predsjednika Ustavnog suda, gospodina Smiljka Sokola. Gospodin Smiljko Sokol ostavio je znanstveni, stručni i politički trag u hrvatskom društvu, a nemjerljiv je njegov doprinos u svim područjima djelovanja. U ovim tužnim trenucima za Vašu obitelj, upućujem Vam, uime Vlade i osobno, izraze iskrene sućuti i dubokog poštovanja", stoji u priopćenju Ureda predsjednika Vlade.