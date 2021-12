Božinovićev pomoćnik: Prema mojim informacijama, svi u poglavarstvu Sinja imaju COVID potvrdu

Nitko nije iznad propisa i zakona, izjavio je za RTL pomoćnik ministra unutarnjih poslova za civilnu zaštitu Damir Trut komentirajući izjave Mire Bulja koji je kazao kako je Sinj 'slobodan grad'.

- Svi moraju poštivati mjere, ali isto tako apeliram da svi oni koji obnašaju neke javne dužnosti da ne pozivaju građane da krše mjere i da ih ne dovode u situaciju da se mogu zaraziti ili oboljeti i imati problema - kazao je.

Kazao je kako nije provjeravao jesu li inspektori provjerili Gradsku upravu Sinja.

- Po informacijama koje imam, svi u poglavarstvu Grada Sinja imaju COVID potvrde. Zakoni jesu da organiziraju sustav, da organiziraju kako određene stvari treba provoditi. One u svom segmentu imaju i kaznene odredbe o tome na koji način kažnjavati - nadodao je.

Nijedna kazna nije ispisana od kad je novi zakon stupio na snagu, govori Trut, jer za provedbu zakona treba proći određeno vrijeme. Govoreći o organizaciji za Silvestrovo, apelirao je na građane da se pridržavaju mjera.

- Ne znamo koliko će se ljudi skupiti izvan, a koliko unutar ograde. Ja bih samo apelirao da svi oni koji će dočekivati Novu godinu da se pridržavaju svih mjera koje su prepisane, a to su one koje već dugo vremena napominjemo, da drže razmak, dezinficiraju ruke, nose maske. Naravno da organizirane aktivnosti, organizirani eventi koje organiziraju gradovi, a imam informaciju da veliki gradovi organiziraju dočeke na trgovima i oni moraju biti organizirani sukladno propisanim mjerama - objasnio je.

Smatra kako nelogičnosti kod COVID potvrda nema.

- Zatvoreni kafići ili ugostiteljski objekti imaju druge mjere. U ugostiteljskim objektima je propisan određeni broj ljudi sukladno kvadraturi objekta. Mi nismo sigurni da će se stvarati gužve. Inspektori nadziru stalno. Nije veliki broj „kažnjenih“ provoditelja takvih aktivnosti. Inspektori svaki tjedan prođu više od dvije i pol inspekcijskih nadzora. Na tih dvije i pol tisuće inspekcijskih nadzora bude 5 do 10 kršenja mjera - govori Trut.

- Inspektori imaju plan putem kojeg će raditi inspekcijske nadzore. To je negdje oko 150 inspektora i policajaca. Oni imaju mogućnost upozoravati i kažnjavati, ali to nije cilj. Nama je cilj da se svi zajedno ponašamo odgovorno, da se pridržavamo mjera i da kršenjem mjera ne dovodimo do proširenja zaraze - dodaje.

